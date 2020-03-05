Общество

ИзвестияИзвестияСилуанов назвал отмирающие профессии в России

Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России. Накануне глава Сбербанка Герман Греф заявил о перспективности таких специальностей, как инженер-биомедик, нейроинформатик и инженер виртуальной реальности.
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с чего всё началось

Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии

Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий. Об этом он сообщил на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.
ТАСС08:15

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Названы отмирающие в России профессии

Lenta.ru09:45

Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России

РБК09:01

Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии

РЕН ТВ08:23

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Известия08:48

Силуанов назвал отмирающие профессии

RT на русском08:33

Названы отмирающие в России профессии

Телеканал 360°08:49

Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии

ТАСС08:15
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Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 10:48, Ашберн
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В четверг, 5 марта, в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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Генсек ООН оценил предложение Путина о проведении саммита «пятерки»
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«Аэрофлот» временно приостанавливает авиасообщение с Гонконгом, говорится на сайте перевозчика.
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Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета

Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Lenta.ru 10:16
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В Петербурге 700 студентов вуза поместили под карантин

Под карантин попали те студенты, которые жили с иностранцем в одном общежитии на проспекте Просвещения.
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Политика

Владимир Путин приедет в Иваново 6 марта

Президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Ивановскую область 6 марта.
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В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
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Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место стартует женским спринтом

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место 5 марта стартует спринтерской гонкой у женщин.
Pravda.Ru 01:37
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Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции

В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
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Общество

Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России

По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
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Армия и оружие

Сирийские военные отбили захваченный боевиками Т-90

Сирийская армия вернула себе танк Т-90, захваченный протурецкими боевиками в начале февраля.
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
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Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
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Транспорт

Под Москвой появится платный дублер МКАД

Платный скоростной дублер МКАД появится в столичном регионе.
Lenta.ru вчера в 20:29
Биатлон

Биатлонистки сборной России завоевали Кубок наций в зачете Кубка IBU

Женская сборная России по биатлону выиграла Кубок наций в зачете Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) сезона-2019/20 после спринта на заключительном этапе, который проходит в белорусском спортивном центре "Раубичи".
РИА Новости 05:51
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В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Космос

НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Вестник Кавказа вчера в 07:34
Происшествия

Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси

По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.
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Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов

Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.
РИА Новости 09:05
Политика

Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.
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Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать паспорта России и Кипра

Олег Тиньков по условиям залога передал британской полиции российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
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