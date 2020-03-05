Общество
RT на русскомСилуанов назвал отмирающие профессии
Профессии бухгалтера и охранника становятся отмирающими в связи с развитием новых технологий, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
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с чего всё началось
Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий. Об этом он сообщил на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.ТАСС08:15
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