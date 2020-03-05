Общество

RT на русскомRT на русскомСилуанов назвал отмирающие профессии

Профессии бухгалтера и охранника становятся отмирающими в связи с развитием новых технологий, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
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с чего всё началось

Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии

Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий. Об этом он сообщил на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.
ТАСС08:15

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Силуанов рассказал об отмирающих профессиях будущего

РЕН ТВ19:14

Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии

ТАСС08:15

Силуанов назвал «отмирающие» профессии в России

Коммерсантъ10:21

Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России

РБК09:01

Названы отмирающие в России профессии

Телеканал 360°08:49

Силуанов назвал отмирающие профессии

RT на русском08:33

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

РИА Новости11:46
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