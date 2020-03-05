Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий. Об этом он сообщил на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.

с чего всё началось

На самом деле и да, и нет, потому что новые технологии создают и новые возможности, но с другой стороны растет очень сильный разрыв между теми богатыми людьми, которые создают эти технологии, являются владельцами фирм, и работниками, которые работают в этих компаниях.

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