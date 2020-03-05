Общество

ТАССТАСССилуанов назвал «отмирающие» в России профессии

На самом деле и да, и нет, потому что новые технологии создают и новые возможности, но с другой стороны растет очень сильный разрыв между теми богатыми людьми, которые создают эти технологии, являются владельцами фирм, и работниками, которые работают в этих компаниях.
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с чего всё началось

Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии

Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий. Об этом он сообщил на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.
ТАСС08:15

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RT на русском08:33

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Коммерсантъ10:21

Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России

РБК09:01

Названы отмирающие в России профессии

Телеканал 360°08:49

Силуанов отнес профессии бухгалтера и охранника к числу отмирающих

Газета.Ru13:00

Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии

ТАСС08:15
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