Общество
РБКСилуанов назвал «отмирающие профессии» в России
Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий. В качестве примера он привел бухгалтеров и охранников, сообщает агентство ТАСС.
Читать в источнике
Оценить1,6K
с чего всё началось
Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий. Об этом он сообщил на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.ТАСС08:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 21:24, Ашберн
Наука
Женщины живут дольше мужчин из-за различия половых хромосом
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Сирии
В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, они продолжались более шести часов.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Политика
Турция отправила спецназ, чтобы помешать выдворению из Греции беженцев
Турция отправила к границе с Грецией тысячу бойцов спецназа полиции, чтобы воспрепятствовать выдворению незаконных мигрантов - беженцев с турецкой стороны.
Общество
Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
Политика
Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым.
Общество
Скрытый экспорт из России сократился на 13%
По сравнению с 2018 годом показатель сократился на 13%, сообщает РБК. Скрытый экспорт в общей структуре составил 13%.
Футбол
Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо
По подозрению в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая задержан бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо.
Общество
Китаю прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса
По причине быстрого распространения COVID-19 после 20 января власти КНР ввели беспрецедентные и эффективные меры по сдерживанию эпидемии.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Авто
Renault Duster сменил поколение
Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Общество
По данным ВОЗ, за сутки новым коронавирусом заразился 2241 человек
За сутки в мире коронавирусом заразился 2 241 человек, в том числе 143 человека — в Китае.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер дала имена своим пальцам ног
Думаем, никто не удивится, если вскоре Дженнер захочет зарегистрировать все имена в качестве товарного знака и попытаться на этом заработать.
Экономика
«Представьте худшее и готовьтесь»: миллиардер Рэй Далио назвал коронавирус случающейся раз в 100 лет катастрофой
Свои «мысли о коронавирусе» основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates опубликовал в LinkedIn, подчеркнув, что он не эксперт по болезням.
Здоровье
В Красноярском крае создали рабочую группу по борьбе с коронавирусом
Рабочая группа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Красноярском крае создана в правительстве региона.
Общество
В Москве ввели особый режим из-за коронавируса
В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Авто
Новый седан Genesis G80 показали официально
Компания Genesis (премиум-бренд Hyundai) показала первые изображения седана Genesis G80 нового поколения.
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Общество
Вильфанд подверг критике прогноз о «малиновом» лете в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подверг критике прогноз специалистов центра погоды "Фобос" о так называемом "малиновом" лете в России.
Энергетика
ОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти
Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.
Общество
АТОР: Коронавирус создал беспрецедентную ситуацию на рынке туризма
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 на туристическом рынке сложилась небывалая ситуация, затронувшая все виды индустрии и категории потребителей.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Политика
Как Владимир Путин и Реджеп Эрдоган решили прекратить огонь
Как Владимир Путин и Реджеп Эрдоган решили прекратить огонь 5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Москве провели переговоры о ситуации в Идлибской зоне и подписали протокол не только о прекращении огня, но даже и о совместном патрулировании на одном из самых горячих участков.
Технологии
Немцы испытали крылатое аэротакси-автожир
Разработчики из Fraundorfer Aeronautics, полагают, что использование автожиров в качестве аэротакси по сравнению с более традиционными вертолетами позволит решить несколько проблем, в числе которых — расход топлива, стоимость обслуживания и шумность.
Происшествия
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Экономика
Ростислав Гольдштейн: 164 млн рублей предусмотрено на поддержку бизнеса в ЕАО в 2020 году
Ростислав Гольдштейн: "На поддержку малого и среднего бизнеса в ЕАО в 2020 году предусмотрено 164 млн рублей".