Общество
ТАСССилуанов назвал «отмирающие» в России профессии
На самом деле и да, и нет, потому что новые технологии создают и новые возможности, но с другой стороны растет очень сильный разрыв между теми богатыми людьми, которые создают эти технологии, являются владельцами фирм, и работниками, которые работают в этих компаниях.
Читать в источнике
Оценить1,4K
с чего всё началось
Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий. Об этом он сообщил на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.ТАСС08:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Авто
Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla
Футбол
«Манчестер Юнайтед» повел 2:0 после первого тайма с «Дерби Каунти»
В первом тайме «горчичники» получили Люк Шоу и Уэйн Руни на 17 и 45 минутах соответственно.
Политика
Путин и Эрдоган договорились по Идлибу
Как считает Путин, достигнутые с турецким президентом договоренности будут положительной основой для улучшения ситуации в Идлибе.
Биатлон
Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в доносе на Логинова
Телекомментатор Дмитрий Губерниев в четверг в своем Telegram-канале написал, что Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшая обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича на чемпионате мира-2020, при обращении в полицию опиралась на слова четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Шоу-бизнес
Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума
Кэти Перри, популярная американская певица, ждет первенца от Орландо Блума.
Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Наука
Ученые смогли подавить «бессмертие» в раковых клетках
Исследователи Северо-Западного и Чикагского университетов разработали молекулярный инструмент, который подавляет «бессмертие» раковых клеток.
Технологии
Intel Xeon в несколько раз превзошёл восемь Tesla V100 при обучении нейросети
Сообщается, что при использовании алгоритма глубокого обучения SLIDE процессор Intel Xeon с 44 ядрами оказался в 3,5 раза производительнее, нежели связка из восьми ускорителей вычислений NVIDIA Tesla V100.
Политика
Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию на встрече с главами фракций Госдумы.
Экономика
Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска
Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
Экономика
«Представьте худшее и готовьтесь»: миллиардер Рэй Далио назвал коронавирус случающейся раз в 100 лет катастрофой
Свои «мысли о коронавирусе» основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates опубликовал в LinkedIn, подчеркнув, что он не эксперт по болезням.
Гаджеты
Компания Realme презентовала смартфоны моделей 6 и 6 Pro
Общество
Кабмин создал комиссию по повышению устойчивости экономики России
Правительство создало комиссию по повышению устойчивости российской экономики.
Общество
Меган Маркл вернется в Великобританию впервые после отказа от привилегий
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вернется в Великобританию после отречения от королевских привилегий.
Культура
Чем закончился сериал «Триггер»
Премьера сериала «Триггер» состоялась 10 февраля на Первом канале.
Общество
США высылают бывшего охранника концлагеря в нацистской Германии
Власти США приняли решение об экстрадиции бывшего охранника концлагеря Нойенгамме в нацистской Германии Ханса Грима.
Шоу-бизнес
Манукян рассказал о своих тратах на Бузову
Блогер Давид Манукян раскрыл секрет, сколько средств тратит на Ольгу Бузову.
Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Энергетика
ОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти
Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.
Политика
Путин: в РФ есть возможности для социально ориентированной политики
В России есть все возможности для реализации социально ориентированной политики, заявил президент Владимир Путин.
Футбол
«Химки» забили пять голов «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России
«Химки» пробились в 1\2 финала Кубка России. В поединке 1\4 финала турнира команда разгромила «Торпедо».
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Кино
DeepFake дня: Юэн Макгрегор в четвертом эпизоде «Звездных войн»
В ожидании сериала про Оби-Вана Кеноби автор YouTube-канала Shamook выпустил ролик, где с помощью технологии DeepFake заменил Алека Гиннесса, сыгравшего рыцаря-джедая в оригинальной трилогии "Звездные войны", на Юэна Макгрегора, исполнителя роли Кеноби в приквелах.
Космос
«Вояджер-2» почти на год остался без связи с Землей
70-метровая антенна DSS43 в Канберре, входящая в состав Сети дальней космической связи NASA, является единственной антенной, способной поддерживать связь с аппаратом.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.
Футбол
На матче «Зенита» и «Ахмата» в Грозном случилась массовая драка
На матче "Зенита" и "Ахмата" в Грозном случилась массовая драка, - пишет Mash на Мойке.
Происшествия
Шестеро военных пострадали при взрыве боеприпаса под Мурманском
Шестеро военнослужащих получили ранения в результате взрыва имитационного боеприпаса в воинской части в Печенгском районе Мурманской области.
Наука
Выявлен более агрессивный подтип коронавируса
Коронавирус разделился на два подтипа L и S, из которых L образовался в результате мутации подтипа S, являющийся первоначальной формой возбудителя.
Армия и оружие
США нанесли авиаудар по талибам в Афганистане
Космос
РАН планирует пожаловаться на Илона Маска в ООН
В Российской академии наук (РАН) возмутились настолько сильно, что даже готовят жалобу на Илона Маска, которую планируют отправить в ООН.