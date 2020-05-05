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Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСилуанов назвал ожидаемую стоимость нефти в 2020 году

Министерство финансов России прогнозирует в 2020 году цену на нефть в среднем около 30 долларов за баррель, в 2021 году показатель будет немного выше. Такое заявление сделал глава ведомства Антон Силуанов.
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Антон Силуанов
Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов – то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем.
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