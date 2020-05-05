Коронавирус
Вечерняя МоскваСилуанов назвал ожидаемую стоимость нефти в 2020 году
Министерство финансов России прогнозирует в 2020 году цену на нефть в среднем около 30 долларов за баррель, в 2021 году показатель будет немного выше. Такое заявление сделал глава ведомства Антон Силуанов.
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Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов – то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем.
— Антон Силуанов, российский экономистСвободная Пресса вчера в 19:04
с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Армия и оружие
Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»
Перспективный российский гиперзвуковой противоракетный комплекс Нудоль предназначен для перехвата баллистических ракет, а не спутников, заявил экс-начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин.
iReactor вчера в 04:30
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
Экономика
Власти Забайкалья рассказали, кому дадут микрозаймы из 6,6 млн рублей
Федеральный бюджет направит Забайкалью 6,6 млн рублей для помощи пострадавшему в период пандемии малому и среднему бизнесу.
Московский Комсомолец Чита вчера в 23:52
Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru вчера в 15:43
Общество
Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
РИА Новости вчера в 20:30
Общество
Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах
В России вступили в силу изменения в закон об обороте алкоголя, согласно которым нельзя будет продавать спиртное в жилых домах.
Вести.Ru вчера в 02:36
Экономика
«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай
По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК вчера в 14:15
Здоровье
Об опасном воздействии коронавируса на детей рассказал мэр Нью-Йорка
У четверых из пятнадцати детей с синдром системного воспалительного ответа положительные тесты на коронавирус, а у шести других в крови были обнаружены антитела, написал Блазио в своем Twitter-аккаунте.
Live24 00:56
Общество
Глава Якутии Айсен Николаев работает в Ленском районе
В ходе рабочей поездки в Ленск 6 мая на пресс — подходе по итогам заседания оперативного штаба Глава республики сообщил, что вывоз вахтовых рабочих продолжается в плановом режиме.
Якутия Daily 00:36
Гаджеты
Sony открыла предзаказ на смартфон Sony Xperia 10 II в Европе
Разработчики из Sony заявили о старте предзаказов на смартфоны Xperia 10 II на европейских рынках.
OAnews вчера в 09:56
Общество
В Минпросвещения анонсировали возможный перенос сроков сдачи ЕГЭ
Говоря о выпускных вечерах, министр заявил, что каждый регион вправе сам принимать те или иные решения, но в целом для проведения таких мероприятий должна быть благоприятная эпидемиологическая обстановка.
Говорит Москва вчера в 06:58
Общество
Заболевших коронавирусом зафиксировали в 8 территориях Кузбасса
Всего за сутки в Кузбассе у 13 человек в восьми территориях подтвердился диагноз коронавирус.
Avoka.do 03 мая в 01:00
Здоровье
Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
Космос
Компания «Спутникс» запустит в космос малый аппарат Саудовской Аравии
News.ru вчера в 01:22
Космос
Известно, что влияет на формирование дюн на Титане
Недавно специалисты проанализировали данные, предоставленные космическими аппаратами, и пришли к выводу, что именно пылевые дьяволы могут быть причиной формирования дюн на Титане.
Anonsens вчера в 11:28
Наука
Учёные предложили медмаски с нанонитями для защиты от коронавируса
Представитель группы учёных Краснодарского края Дмитрий Лопатин рассказал о разработке нанонитей для медицинских масок и сменных фильтров в респираторах, которые более эффективны для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 00:47
Здоровье
Доктор Мясников оценил риск заражения коронавирусом у больных раком
Пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска заражения любыми инфекциями, в том числе COVID-19, заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 23:40
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 50 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС вчера в 15:53
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Армия и оружие
Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт
Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт.
Avia.pro вчера в 20:16
Политика
Латвия объявила себя «донором СССР»
Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, передает "Sputnik Латвия".
Газета.Ru вчера в 23:06
Культура
Россиян научат правильно питаться и развлекут тайнами Гарри Поттера
Позже, в 16:00, зрителям рекомендуют документальный сериал о правильной диете «Рекомендации по питанию», в котором врачи, повара и диетологи рассказывают о том, как укрепить здоровье, ежедневно употребляя в пищу свежую зелень и приправы.
Lenta.ru 00:00
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A01 предлагают со скидкой в 1,5 тысячи рублей
Изначально Samsung Galaxy A01 продавался в России за 8 тысяч рублей, однако в последнее время ряд отечественных магазинов предлагают приобрести смартфон за 6 тысяч рублей.
Актуальные Новости 04 мая в 05:19
Общество
В Екатеринбург из Таджикистана прибыл самолет с уральскими туристами
Людей не выпускали более двух часов Сегодня рано утром в Екатеринбург прибыл самолет "Уральских авиалиний", на котором из Таджикистана вывезли российских туристов.
Правда УрФО вчера в 23:09
Общество
Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС
Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 08:31
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru вчера в 05:51
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02