Коронавирус
Lenta.ruВ России назвали ожидаемую стоимость нефти в 2020 году
В России назвали ожидаемую стоимость нефти: в 2020 году средняя цена на нефть будет 30 долларов за баррель. Такое мнение высказал глава Минфина Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости». Так министр ответил на вопрос о базовом прогнозе цены на нефть.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомости17:00
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Общество
Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
РИА Новости 20:30
Политика
Латвия объявила себя «донором Советского Союза»
Латвийская ССР была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции страны Янис Борданс в беседе с порталом «Sputnik Латвия».
Lenta.ru 22:07
Политика
Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
Игры
В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum
В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum, созданной разработчиками компании Daedalic Entertainment.
Дни24 вчера в 11:44
Финансы
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 18:45
Общество
Собянин обсудил масочный режим на селекторном совещании Госсовета
Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавируса.
Московский Комсомолец 07:22
Здоровье
Почти 50 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Приморье
В Приморье за минувшие сутки подтверждено ещё 49 случае заболевания коронавирусом.
Владивосток-Новости 19:32
Армия и оружие
ВСУ делят с Алжиром место в рейтинге армий мира
На текущий момент ВСУ находятся на 27 месте приведённого списка, соседствуя с Алжиром и Тайванем.
ИА Новороссия 13:05
Общество
Министр просвещения надеется, что 1 сентября школы откроются
Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам о том, что ведомство надеется на то, что учащиеся школ смогут с 1 сентября полноценно обучаться в стенах своих учебных заведений.
Live24 05:20
Происшествия
Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru 14:43
Общество
В Кузбассе заработала система электронных пропусков в тестовом режиме
Все принятые ранее ограничительные меры сохраняются. C сегодняшнего дня в тестовом режиме заработала система электронных пропусков.
Вести Кузбасс 05:46
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
Шоу-бизнес
Потап похвастался фото стройной Насти Каменских в бикини
Украинский певец Алексей Потапенко, больше известный по псевдониму Потап, трогательно поздравил супругу Настю Каменских с днем рождения.
Народные новости 13:26
Общество
Вирусолог заявил о риске заразиться коронавирусом дома
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
РИА Новости 19:11
Авто
В России продажи дизельных легковых автомобилей выросли на 6%
Автоновости дня 03 мая в 02:31
Происшествия
Во Владивостоке погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития
Студентка из Китая погибла во Владивостоке, выпав из окна 11-го этажа общежития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском.
ТАСС 20:32
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
30 апреля звезде 90-х Андрею Губину исполнилось 46 лет.
Uznayvse.ru 03 мая в 06:20
Общество
Вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в небольших помещениях, расположенных в многоквартирных домах.
Московский Комсомолец 03:39
Здоровье
В ВОЗ думают, что первые случаи заражения коронавирусом были в декабре
Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 3,4 миллионов случаев заражения коронавирусом.
Gazeta.SPb 13:55
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
Ученые увеличили прогнозируемый срок окончания пандемии в России
Ученые из Сингапура на пять дней скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России в сторону увеличения — до 17 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 02:28
Политика
Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР
Украинские власти никогда не пойдут на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.
Газета.Ru 08:38
Экономика
В Минстрое рассказали о выросших долгах за услуги ЖКХ в 2019 году
Общая сумма задолженности за услуги ЖКХ в России по итогам 2019 года составила 1,39 трлн рублей.
Известия 15:00
Политика
СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне
Проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне готовит Белый дом.
Известия 20:39
Здоровье
В МФТИ предупредили об опасности поражения психики из-за коронавируса
Коронавирусная инфекция может привести к временным нарушениям в психике, которые становятся перманентными в случае поражения центральной нервной системы, заявил заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов в интервью газете "Известия".
РИА Новости 17:48
Наука
Население Земли может начать сокращаться
Ученые считают, что население в некоторых регионах мира может начать внезапно сокращаться до конца нынешнего века.
ToDay News Ufa 12:31
Политика
Британия и США начнут переговоры о свободной торговле
Британское правительство не имело право начать переговоры по новым торговым соглашениям, пока государство входило в состав Евросоюза.
ГЛАС.RU вчера в 10:34
Здоровье
Коротко о главном: в Свердловской области тысяча заражённых, в том числе сотрудник Минздрава
Рубеж в тысячу заражённых пройден В Свердловской области накануне подтвердили ещё 81 случай заражения коронавирусом, всего в регионе подтверждено уже 1 016 случаев заражения COVID-19.
Екатеринбург Онлайн 02 мая в 22:30