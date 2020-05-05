Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России назвали ожидаемую стоимость нефти в 2020 году

В России назвали ожидаемую стоимость нефти: в 2020 году средняя цена на нефть будет 30 долларов за баррель. Такое мнение высказал глава Минфина Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости». Так министр ответил на вопрос о базовом прогнозе цены на нефть.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
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Силуанов заявил, что экономика России сможет «прожить» при цене нефти в $10

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В России назвали ожидаемую стоимость нефти в 2020 году

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Общество

Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
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Латвия объявила себя «донором Советского Союза»

Латвийская ССР была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции страны Янис Борданс в беседе с порталом «Sputnik Латвия».
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Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
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В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum

В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum, созданной разработчиками компании Daedalic Entertainment.
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Финансы

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
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Собянин обсудил масочный режим на селекторном совещании Госсовета

Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавируса.
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Здоровье

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В Приморье за минувшие сутки подтверждено ещё 49 случае заболевания коронавирусом.
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Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Газета.Ru 04:46
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ВСУ делят с Алжиром место в рейтинге армий мира

На текущий момент ВСУ находятся на 27 месте приведённого списка, соседствуя с Алжиром и Тайванем.
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Общество

Министр просвещения надеется, что 1 сентября школы откроются

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам о том, что ведомство надеется на то, что учащиеся школ смогут с 1 сентября полноценно обучаться в стенах своих учебных заведений.
Live24 05:20
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Происшествия

Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали

Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru 14:43
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Общество

В Кузбассе заработала система электронных пропусков в тестовом режиме

Все принятые ранее ограничительные меры сохраняются. C сегодняшнего дня в тестовом режиме заработала система электронных пропусков.
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Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
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Шоу-бизнес

Потап похвастался фото стройной Насти Каменских в бикини

Украинский певец Алексей Потапенко, больше известный по псевдониму Потап, трогательно поздравил супругу Настю Каменских с днем рождения.
Народные новости 13:26
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Общество

Вирусолог заявил о риске заразиться коронавирусом дома

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
РИА Новости 19:11
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Авто

В России продажи дизельных легковых автомобилей выросли на 6%

Автоновости дня 03 мая в 02:31
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Происшествия

Во Владивостоке погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития

Студентка из Китая погибла во Владивостоке, выпав из окна 11-го этажа общежития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском.
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Шоу-бизнес

В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

30 апреля звезде 90-х Андрею Губину исполнилось 46 лет.
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Общество

Вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в небольших помещениях, расположенных в многоквартирных домах.
Московский Комсомолец 03:39
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Здоровье

В ВОЗ думают, что первые случаи заражения коронавирусом были в декабре

Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 3,4 миллионов случаев заражения коронавирусом.
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Шоу-бизнес

Бабкина рассказала о пораженных пневмонией легких

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Общество

Ученые увеличили прогнозируемый срок окончания пандемии в России

Ученые из Сингапура на пять дней скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России в сторону увеличения — до 17 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 02:28
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Политика

Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР

Украинские власти никогда не пойдут на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.
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Экономика

В Минстрое рассказали о выросших долгах за услуги ЖКХ в 2019 году

Общая сумма задолженности за услуги ЖКХ в России по итогам 2019 года составила 1,39 трлн рублей.
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СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне

Проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне готовит Белый дом.
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В МФТИ предупредили об опасности поражения психики из-за коронавируса

Коронавирусная инфекция может привести к временным нарушениям в психике, которые становятся перманентными в случае поражения центральной нервной системы, заявил заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов в интервью газете "Известия".
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Наука

Население Земли может начать сокращаться

Ученые считают, что население в некоторых регионах мира может начать внезапно сокращаться до конца нынешнего века.
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Британия и США начнут переговоры о свободной торговле

Британское правительство не имело право начать переговоры по новым торговым соглашениям, пока государство входило в состав Евросоюза.
ГЛАС.RU вчера в 10:34
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Здоровье

Коротко о главном: в Свердловской области тысяча заражённых, в том числе сотрудник Минздрава

Рубеж в тысячу заражённых пройден В Свердловской области накануне подтвердили ещё 81 случай заражения коронавирусом, всего в регионе подтверждено уже 1 016 случаев заражения COVID-19.
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