– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

В России назвали ожидаемую стоимость нефти: в 2020 году средняя цена на нефть будет 30 долларов за баррель. Такое мнение высказал глава Минфина Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости». Так министр ответил на вопрос о базовом прогнозе цены на нефть.

В России назвали ожидаемую стоимость нефти в 2020 году

Общество Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс. 18

Политика Латвия объявила себя «донором Советского Союза» Латвийская ССР была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции страны Янис Борданс в беседе с порталом «Sputnik Латвия». 14

Финансы Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. 1,3K

Общество Министр просвещения надеется, что 1 сентября школы откроются Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам о том, что ведомство надеется на то, что учащиеся школ смогут с 1 сентября полноценно обучаться в стенах своих учебных заведений. 7

Общество Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов. 655

Общество Ученые увеличили прогнозируемый срок окончания пандемии в России Ученые из Сингапура на пять дней скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России в сторону увеличения — до 17 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. 3,3K

Политика Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР Украинские власти никогда не пойдут на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council. 171

Здоровье В МФТИ предупредили об опасности поражения психики из-за коронавируса Коронавирусная инфекция может привести к временным нарушениям в психике, которые становятся перманентными в случае поражения центральной нервной системы, заявил заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов в интервью газете "Известия".

Наука Население Земли может начать сокращаться Ученые считают, что население в некоторых регионах мира может начать внезапно сокращаться до конца нынешнего века. 1