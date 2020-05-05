– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Министерство финансов России прогнозирует в 2020 году цену на нефть в среднем около 30 долларов за баррель, в 2021 году показатель будет немного выше. Такое заявление сделал глава ведомства Антон Силуанов.

Силуанов назвал ожидаемую стоимость нефти в 2020 году

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