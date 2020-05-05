Коронавирус
Вечерняя МоскваСилуанов назвал ожидаемую стоимость нефти в 2020 году
Министерство финансов России прогнозирует в 2020 году цену на нефть в среднем около 30 долларов за баррель, в 2021 году показатель будет немного выше. Такое заявление сделал глава ведомства Антон Силуанов.
Читать в источнике
Оценить132
с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомости17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 21:57, Ашберн
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
Футбол
Азербайджанская волейболистка останется в Венгрии еще на год
Футболист азербайджанского клуба завершил карьеру из-за коронавируса >> Волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова выступала в "Вашаше" с 2018 года и не смогла завершить сезон, который был прерван из-за пандемии коронавируса.
Sputnik Азербайджан вчера в 06:42
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
Общество
Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
РИА Новости 20:30
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус
Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты за нерабочие дни с 6 по 8 мая
Президент России 28 апреля объявил период между грядущими майскими праздниками — 6, 7, 8 мая — нерабочими днями с обязательной их оплатой.
Парламентская газета вчера в 01:48
Происшествия
В Улан-Удэ в ДТП пострадала пассажирка «Тойоты»
Первое альтернативное телевидение 21:09
Политика
СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне
Проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне готовит Белый дом.
Известия 20:39
Экономика
Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 09:02
Общество
Ученые увеличили прогнозируемый срок окончания пандемии в России
Ученые из Сингапура на пять дней скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России в сторону увеличения — до 17 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 02:28
Футбол
Тренер ФК «Ахмат» Шалимов назвал россиян «дармоедами»
KM.ru вчера в 06:47
Финансы
Силуанов объяснил, почему россиянам не стоит ждать раздачи денег
По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, если бы рубль был мировой резервной валютой, Россия могла бы пойти на раздачу "вертолетных денег", то есть – на эмиссию и прямую раздачу денежных средств населению, как поступили власти некоторых стран из-за пандемии коронавируса.
Вести.Ru 18:35
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
РИА Новости вчера в 18:02
Политика
«Разумные существа такого не сделают». Что стоит за кадрами НЛО
Ролики, снятые американскими летчиками, несколько лет циркулировали по Сети, вызывая споры среди сторонников и противников теорий внеземных контактов.
РИА Новости 01:00
Хоккей
«Авангард» и «Спартак» произвели обмен Широкова и Хохлачёва
В КХЛ состоялся очередной обмен игроками. "Авангард" и "Спартак" решили обменяться нападающими.
Sport.ru 03 мая в 06:56
Армия и оружие
Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»
Перспективный российский гиперзвуковой противоракетный комплекс Нудоль предназначен для перехвата баллистических ракет, а не спутников, заявил экс-начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин.
iReactor 04:30
Общество
Число случаев домашнего насилия в России выросло в 2,5 раза
По данным некоторых некоммерческих организаций (НКО) и кризисных центров для женщин, в период распространения коронавирусной инфекции в России количество жалоб на домашнее насилие выросло в 2,5 раза.
Телеканал 360° вчера в 21:05
Общество
Вирусолог заявил о риске заразиться коронавирусом дома
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
РИА Новости 19:11
Общество
В Минпросвещения допустили перенос сроков проведения ЕГЭ
Решение по срокам проведения ЕГЭ может быть скорректировано после 12 мая.
RT на русском 09:06
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
Происшествия
Число подтверждённых случаев коронавируса в Бурятии превысило 400
«Из 34 новых случаев COVID-19: 3 чел. прибыли из других регионов, 18 чел. — из числа контактных в Кижингинском районе, 13 чел. — контактные с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM 03 мая в 22:44
Здоровье
В Минздраве рассказали, защищает ли курение от коронавируса
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России профессор Евгений Брюн заявил, что не стоит доверять информации о том, что курение защищает от заражения коронавирусом.
UfaTime.ru 14:23
Кино
Перезапуск «Звёздного крейсера „Галактика“» нашёл сценариста
Игромания.ру вчера в 14:28
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
Космос
Российские ученые опровергли падение Тунгусского метеорита
Российские астрономы заявили, что падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году не было.
Профиль 17:21
Киберспорт
Мария Гунина: «Максимально близко к спортивному трэш-току был Lil»
Менеджер Alliance Мария Гунина и медиадиректор Team Empire Кирилл Хайруллинв в подкасте обсудили киберспортивный трэш-ток и вторые составы современных клубов.
Dota2.ru 15:14
Общество
В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден
Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости вчера в 12:32
Происшествия
Во Владивостоке погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития
Студентка из Китая погибла во Владивостоке, выпав из окна 11-го этажа общежития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском.
ТАСС 20:32