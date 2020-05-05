– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

«Что касается прогнозов, то в этом году мы ждём около $30 за баррель (в среднем по году с учётом довольно высоких цен в I квартале), в следующем — немногим больше», — заявил министр финансов в ответ на вопрос о базовом прогнозе цены на нефть.

Силуанов дал прогноз относительно цен на нефть в 2020 году

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