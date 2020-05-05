– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Россия создала необходимые финансовые буферы и проживет даже при цене нефти в 10 долларов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Силуанов заявил, что Россия проживет даже при цене нефти в 10 долларов

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