Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов заявил, что Россия проживет даже при цене нефти в 10 долларов

Россия создала необходимые финансовые буферы и проживет даже при цене нефти в 10 долларов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомости17:00

Подробнее о событии

Силуанов заявил, что Россия проживет даже при цене нефти в 10 долларов

РИА Новости18:07

Министр финансов заявил о резанувшем его слове «кризис»

РБК18:07

Силуанов заявил, что экономика России сможет «прожить» при цене нефти в $10

ТАСС17:44

Минфин прогнозирует среднюю цену нефти в $30 за баррель

Коммерсантъ17:49

Силуанов дал прогноз относительно цен на нефть в 2020 году

RT на русском17:44

В России назвали ожидаемую стоимость нефти в 2020 году

Lenta.ru17:52

Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России

Известия17:19
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 23:18, Ашберн
Финансы

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 18:45
1,7K
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,7K
Экономика

Аганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом

Аганбегян в интервью РБК уточнил, что доля ВЭБа в этой компании будет «ниже контрольного пакета».
РБК 23:01
Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском 21:37
245
Общество

Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС

Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 08:31
24
Политика

Латвия объявила себя «донором СССР»

Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, передает "Sputnik Латвия".
Газета.Ru 23:06
68
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
3,2K
Политика

СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне

Проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне готовит Белый дом.
Известия 20:39
134
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
1K
Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
1,8K
Общество

Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru 22:34
9
Общество

Егорьев день по народному календарю отмечают 6 мая

С Егорьева дня начинались активные полевые работы. На Руси на ранее засеянных полях служили молебны, а потом их окропляли святой водой.
Телепорт 19:35
Общество

Ученые увеличили прогнозируемый срок окончания пандемии в России

Ученые из Сингапура на пять дней скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России в сторону увеличения — до 17 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 02:28
3,3K
Кино

Проект Кино Mail.ru составил рейтинг любимых фильмов россиян о войне

ТАСС 20:05
1
Общество

Число заболевших коронавирусом в Приангарье составило 231

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией вИркутской области на утро 5 мая достигло 231 человека.
Байкал24 вчера в 20:31
Происшествия

В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб

Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
169
Общество

Ужесточен контроль на въезд в Челябинск

На въезде в Челябинск усилили меры контроля.
Российская газета 03:27
5
Происшествия

В Хакасии за сутки выявили 30 человек с коронавирусом

Еще 30 человек с коронавирусом выявлены за сутки в Хакасии, общее число заболевших выросло до 302 человек, сообщил глава республики Валентин Коновалов.
РИА Новости 03 мая в 23:23
24
Общество

Находка закрывается на карантин из-за коронавируса

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Приморском крае принял решение закрыть поселок Подъяпольское на карантин.
КП - Владивосток 22:57
Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
705
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости 11:14
774
Здоровье

Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин

Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.
Российская газета 22:51
11
Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России со вторника 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита (барах и кафе), которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Наш Север вчера в 23:26
2K
Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса

Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной Минздрав.
РИА Новости 13:01
483
Общество

Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
194
Происшествия

В Сахалинской области пропал рыбак

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, мужчина пропал ночью 4 мая.
Российская газета 22:06
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

"Среди пойманных [наемников] есть предатель Антонио Секеа и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что в группе вторжения находились два американца из группы охраны [президента США] Дональда Трампа", - сказал Мадуро.
ТАСС вчера в 22:21
234
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
1,6K
Общество

В Петербурге скончались четыре медика с коронавирусом

RT на русском 16:36
52
Общество

В Москве из-за грозы объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Из-за дождя, ветра и грозы в столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности.
Газета.Ru 21:39
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