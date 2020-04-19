Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных расходов. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов 19 апреля.

Силуанов назвал предполагаемый объем ФНБ к концу года

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