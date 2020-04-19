Экономика
ИзвестияСилуанов назвал предполагаемый объем ФНБ к концу года
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных расходов. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов 19 апреля.
Читать в источнике
Оценить594
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:06, Ашберн
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Гаджеты
Представлен первый игровой лэптоп Lenovo Legion на APU AMD Ryzen 4000
В начале апреля китайский гигант Lenovo представил обновления своих игровых ноутбуков Legion, а также универсальных решений линейки IdeaPad.
Игромания.ру 02:42
Происшествия
На Урале жительница Асбеста оштрафована за фейки о коронавирусе
Административный протокол за злоупотребление свободой массовой информации был составлен в отношении 52-летней жительницы Асбеста.
REGNUM 09:48
Политика
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Шоу-бизнес
Бари Алибасов оформил бывшую квартиру Шукшиной на помощника
RuNews24.ru 05:48
Общество
Часть граждан РФ не пустили на спецрейс из Таиланда
Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:19 — REGNUM В Бангкоке часть граждан России не пустили на спецрейс до Екатеринбурга.
REGNUM 04:19
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
Общество
В Подмосковье стало возможно оформить пропуск по смс
Сообщение содержит слово "пропуск", данные указываются в ряд через знак "*".
РИА Новости 08:06
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Экономика
В Минпромторге не регистрируют серьезных изменений цен на продукты
Колебания цен на продукты в России очень не существенные, серьезных изменений не зафиксировано.
Российская газета 09:42
Космос
Найдена похожая на Землю экзопланета
Русская Планета 16 апреля в 19:02
Общество
В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории
Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
Общество
Росстат подсчитал число жителей России старше 100 лет
Народные новости 06:24
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Политика
Путин обратился к россиянам в Пасху
Президент РФ Владимир Путин поздравил православных россиян со Светлым Христовым Воскресением.
РЕН ТВ 02:01
Здоровье
Эпидемиолог Швеции заявил, что Стокгольм добьется коллективного иммунитета уже в мае
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль высказал мнение, что Стокгольм добьется коллективного иммунитета уже в мае.
Невские Новости 04:30
Космос
Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»
10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее.
AstroNews.ru 08:07
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Экономика
Костин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам
Банк России мог бы предоставлять более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам, считает президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
РБК 10:00
Общество
Орешкин видит перспективы быстрого восстановления экономики России
Москва, 19 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Россию ожидают негативные цифры по итогам второго квартала, но восстановление экономики «может быть быстрым».
REGNUM 07:11
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
Новейший российский танк на платформе "Армата" прошел испытания в Сирийской Арабской Республике, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 09:47
Общество
Китай поставит России еще 1,6 миллиона защитных костюмов
Китай уже поставил в Россию 300 тысяч защитных костюмов, до конца апреля прибудут еще 1,6 миллиона, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".
Вести.Ru 09:59
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии
Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил.
Российская газета 08:43
Здоровье
На Украине более тысячи медиков заразились коронавирусом
Свыше одной тысячи медицинских работников заразились новой коронавирусной инфекцией на Украине, заявил глава Минздрава страны Максим Степанов в ходе брифинга в воскресенье.
Парламентская газета 08:07
Гаджеты
Intel Z490: европейские цены на платы заставляют забыть о ценовой войне с AMD
Источник изображения: Twitter, Momomo_US Итак, цены на материнские платы, использующие чипсет Intel Z490, в данном случае варьируются от 200 до 960 евро, хотя модель MEG Z490 GODLIKE заметно выбивается из общего ряда.
3DNews вчера в 12:28
Религия
Лукашенко выступил против закрытия храмов из-за коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил православный храм на Пасху и высказался против закрытия церквей для прихожан из-за угрозы коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:29
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь
Говорит Москва вчера в 07:25
Общество
Названы сроки выпуска автомобилей Aurus
Вести.Ru 09:56
Кино
Джеймс Ганн составил список лучших боевиков. В него вошел один российский фильм
Режиссер Джеймс Ганн («Стражи Галактики») составил список лучших боевиков, в который вошли более 50 фильмов.
Афиша Daily вчера в 08:27
Происшествия
Появилось видео задержания замглавы Хакасии
Российская газета вчера в 05:31