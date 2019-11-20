Экономика
ВедомостиКудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета
Президента ВТБ Андрея Костина позиция Кудрина удивила. По его словам, раньше от Кудрина, когда он был министром финансов, «копейки было не допроситься», а теперь выступает за более смелое исполнение бюджета.
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Кудрин: неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году - следствие административных барьеров
Будущее России. Национальные проекты03:29
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Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую
Общество
В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей
«Законопроектом предусматривается получение МВД информации о водителях, приобретших медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами до истечения срока действия водительского удостоверения», — заявили в ведомстве.
Политика
В Госдуме не увидели оснований для передачи Эстонии российских земель
Оснований для передачи Эстонии российских территорий не существует, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Общество
Уральского политолога оштрафовали за неуважение к власти
Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста и политолога Федора Крашенинникова по административному делу о неуважении к власти из-за поста в Telegram-канале, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Космос
НАСА 13 лет отправляет астронавтов на «Союзах» из-за отсутствия своих кораблей
Фото: courier-media_com Главный инспектор НАСА Пол Мартин признался в отчёте, что США заплатили России почти 4 млрд долларов за последние 13 лет за полёты американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), сообщает агентство Интерфакс.
Происшествия
В Ростове силовик взял в заложники свою жену
Сотрудник правоохранительных органов в Ростове-на-Дону взял в заложники свою супругу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах области.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Спорт
Глазырина попала в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU
Союз биатлонистов России утвердил состав сборной России на первые этапы Кубка IBU. В состав женской сборной вошла Екатерина Глазырина.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Экономика
Выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо перенесены на 2020 год
Вопрос о компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин перенесён на 2020 год.
Происшествия
В Петербурге задержали пенсионера за экстремистский пост в соцсети
Сотрудники правоохранительных органов задержали 68-летнего петербуржца, опубликовавшего в социальной сети запись экстремистского содержания, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины.
Космос
«Главкосмос» представил линейку космического питания на выставке в Дубае
"Гости и участники выставки смогли оценить на вкус блюда традиционной кухни ОАЭ - именно таким гостевым набором первый эмиратский астронавт Хазаа аль-Мансури в ходе своей миссии на Международной космической станции (МКС) угостил экипаж станции", - сказал генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов, слова которого приводятся в сообщении.
Здоровье
Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми
Треть россиян (31%) уверены, что их окружают счастливые люди, половина опрошенных (48%) видят примерно одинаковое количество счастливых и несчастливых знакомых в своем окружении, еще 17% считают, что рядом с ним больше несчастливых людей.
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Политика
На Украине пригрозили «вжарить» по России после решения суда ООН
Украина намерена добиваться взыскания компенсаций с России в том случае, если Международный суд ООН вынесет решение о проигрыше российской стороны в деле о нарушении двух международных конвенций.
Политика
До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США
Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет
Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девочку нашли живой в выгребной яме
Девятилетняя жительница хутора Родниковский Краснодарского края, которая пропала 18 ноября, найдена живой.
Шоу-бизнес
Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде
Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Экономика
В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами
Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.
Кино
Четвертый «Стартрек» поставит создатель сериала «Фарго»
Студия Paramount определилась с кандидатурой постановщика следующей части космической саги «Стартрек» — четвертый фильм обновленной франшизы снимет Ной Хоули, который в этом году дебютировал в режиссуре полного метра сайфаем «Люси в небесах», но более известен как создатель сериалов «Фарго» и «Легион».
Авто
Представлен серийный кроссовер Audi e-tron Sportback
Немецкая компания Audi представила новый электрический купе-кроссовер Audi e-Tron Sportback.
Хоккей