Президента ВТБ Андрея Костина позиция Кудрина удивила. По его словам, раньше от Кудрина, когда он был министром финансов, «копейки было не допроситься», а теперь выступает за более смелое исполнение бюджета.

Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета

Общество В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей «Законопроектом предусматривается получение МВД информации о водителях, приобретших медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами до истечения срока действия водительского удостоверения», — заявили в ведомстве.

Общество Уральского политолога оштрафовали за неуважение к власти Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста и политолога Федора Крашенинникова по административному делу о неуважении к власти из-за поста в Telegram-канале, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Космос НАСА 13 лет отправляет астронавтов на «Союзах» из-за отсутствия своих кораблей Фото: courier-media_com Главный инспектор НАСА Пол Мартин признался в отчёте, что США заплатили России почти 4 млрд долларов за последние 13 лет за полёты американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), сообщает агентство Интерфакс.

Происшествия В Ростове силовик взял в заложники свою жену Сотрудник правоохранительных органов в Ростове-на-Дону взял в заложники свою супругу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах области.

Политика Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины.

Космос «Главкосмос» представил линейку космического питания на выставке в Дубае "Гости и участники выставки смогли оценить на вкус блюда традиционной кухни ОАЭ - именно таким гостевым набором первый эмиратский астронавт Хазаа аль-Мансури в ходе своей миссии на Международной космической станции (МКС) угостил экипаж станции", - сказал генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов, слова которого приводятся в сообщении.

Общество ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми Треть россиян (31%) уверены, что их окружают счастливые люди, половина опрошенных (48%) видят примерно одинаковое количество счастливых и несчастливых знакомых в своем окружении, еще 17% считают, что рядом с ним больше несчастливых людей.

Общество Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.

Политика На Украине пригрозили «вжарить» по России после решения суда ООН Украина намерена добиваться взыскания компенсаций с России в том случае, если Международный суд ООН вынесет решение о проигрыше российской стороны в деле о нарушении двух международных конвенций.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.

Экономика В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.