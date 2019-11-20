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ВедомостиВедомостиКудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета

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Президента ВТБ Андрея Костина позиция Кудрина удивила. По его словам, раньше от Кудрина, когда он был министром финансов, «копейки было не допроситься», а теперь выступает за более смелое исполнение бюджета.
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Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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