Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнСилуанов объяснил ослабление рубля

Несмотря на сдерживающее рубль бюджетное правило, сильные колебания цен на нефть влияют на ослабление валюты, заявил министр финансов России Антон Силуанов, сообщает ТАСС.
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Врач оценил состояние мальчика, которого пыталась убить мать в Казани

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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что самые высокие температуры в первый месяц весны ожидаются в центре европейской части России и на юге Западной Сибири, а наибольшее количество осадков выпадет на севере европейской части страны, на юге Урала и в Красноярском крае.
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