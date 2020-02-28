Несмотря на сдерживающее рубль бюджетное правило, сильные колебания цен на нефть влияют на ослабление валюты, заявил министр финансов России Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

Политика Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

Общество Сказки «Острова Мечты». Парк развлечений готовится встретить гостей В день открытия парка «Остров Мечты» на главной площади променада посетителям предложат повеселиться в компании стиляг, сделать фото в ретро-автомобиле, вспомнить, как выглядят советские игровые автоматы, и многое другое.

Происшествия СК РФ возбудил дело против сотрудников полиции и прокуратуры Украины Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч. 2 ст. 299 УК РФ (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности).

Политика На Украине подтвердили задержание в Греции бывшего командира «Айдара» Задержанному в Греции экс-командиру батальона "Айдар", бывшему депутату Верховной рады Сергею Мельничуку оказывается необходимая помощь, украинский консул в Салониках уже прибыл в полицейский участок, сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает "Укринформ".

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Общество Россиян ожидают длинные выходные в марте Россиян ожидают длинные выходные с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.

Общество Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.

Экономика Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общество Власти Якутска предложили ввести налог на собак Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.

Общество Гидрометцентр назвал регионы РФ, где в марте будет аномально тепло Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что самые высокие температуры в первый месяц весны ожидаются в центре европейской части России и на юге Западной Сибири, а наибольшее количество осадков выпадет на севере европейской части страны, на юге Урала и в Красноярском крае.

Общество В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом 1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.

Биатлон МОК обвинили в передаче документов с поддельными подписями Родченкова Международный олимпийский комитет (МОК) по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной представил документы с поддельными подписями бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.