Экономика

Pravda.RuPravda.RuСилуанов назвал причину роста реальных доходов россиян

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пояснил рост реальных доходов граждан в 2019 году. Он полагает, что это произошло из-за перелома тенденции последних лет.
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с чего всё началось
В интервью телеканалу "Россия 24
" он пояснил, что это произошло "за счет роста заработных плат, за счет роста пенсий и пособий, которые росли гораздо выше инфляции", а также в результате снижения темпов инфляции.
РИА Новостивчера в 04:49

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Антон Силуанов: реальные доходы россиян начали расти

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Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян в 2019 году

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Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

РБКвчера в 10:16

Силуанов назвал причины роста реальных доходов населения в 2019 году

ПРАЙМвчера в 04:22
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В Подольске мужчина порезал колеса у 76 машин

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Комсомольская правда вчера в 07:47
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
RT на русском 09:56
Политика

Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
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РБК 09:24
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Первую серийную атомную подлодку проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" вывели из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спустили на воду.
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Синоптик предупредил о новой волне тепла в новогоднюю ночь в Москве

Новогодняя ночь в столице будет теплой, сообщил агентству "Москва" замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
РИА Новости 06:12
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Блумберг признал использование труда заключенных предвыборным штабом

Предвыборный штаб миллиардера Майкла Блумберга, вступившего в президентскую гонку в США, сотрудничал с компанией, которая использует труд заключенных.
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Российские миллиардеры выбрали место для встречи Нового года

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Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах

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Погибшего при исполнении полицейского представят к ордену Мужества

Сотрудник полиции, погибший в Саратове при исполнении служебных обязанностей, будет представлен к ордену Мужества посмертно.
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Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

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Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках

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В Волгограде вспомнили погибших в Афганистане

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В Китае ввели потолок зарплат для иностранных футболистов

Федерация футбола Китая изменила правила подписания иностранных игроков, которые вступят в силу с 2020 года.
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Новогодние праздники ежегодно сопровождаются праздничным застольем, на котором присутствует алкоголь.
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