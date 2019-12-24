с чего всё началось

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пояснил рост реальных доходов граждан в 2019 году. Он полагает, что это произошло из-за перелома тенденции последних лет.

Общество В Роструде разъяснили порядок оплаты труда в новогодние каникулы Гарантии по оплате труда в период новогодних каникул сохранятся за работниками в соответствии со статьёй 112 Трудового Кодекса России, сообщил 25 декабря заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Политика МИД России исключил введение санкций против части американцев Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.

Общество Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника.

Общество Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.

Транспорт В Севастополь прибыл первый российский поезд Первый поезд, который добрался до полуострова через Керченский пролив, проводили днём 23 декабря с Московского вокзала Санкт-Петербурга.

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.

Общество В Генпрокуратуре назвали лидирующие по числу жалоб россиян регионы Прокуроры приняли около 10 тыс. россиян с жалобами на нарушения их прав, больше всего жалоб поступило из Воронежской и Архангельской областей, а также из Пермского края, Чечни и Москвы.

Общество Спикер СФ поддержала идею отмены НДФЛ для малоимущих Сообщается, что во время пресс-конференции она отметила, что является сторонником того, чтобы налог на доходы физлиц отменить для людей, которые получают маленькую зарплату.

Авто В Москве подорожает эвакуация автомобилей Льготная стоимость перемещения машины на штрафстоянку составит в зависимости от категории транспортного средства от 3 400 до 50 600 рублей, суток хранения — от 540 до 2 300 рублей.