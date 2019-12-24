Экономика
Pravda.RuСилуанов назвал причину роста реальных доходов россиян
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пояснил рост реальных доходов граждан в 2019 году. Он полагает, что это произошло из-за перелома тенденции последних лет.
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с чего всё началось
В интервью телеканалу "Россия 24" он пояснил, что это произошло "за счет роста заработных плат, за счет роста пенсий и пособий, которые росли гораздо выше инфляции", а также в результате снижения темпов инфляции.РИА Новостивчера в 04:49
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Армия и оружие
Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Происшествия
Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова
Общество
В Роструде разъяснили порядок оплаты труда в новогодние каникулы
Гарантии по оплате труда в период новогодних каникул сохранятся за работниками в соответствии со статьёй 112 Трудового Кодекса России, сообщил 25 декабря заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Политика
МИД России исключил введение санкций против части американцев
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
Происшествия
Подростка забили гантелей и битой после отказа полиции искать его
Выяснилось, что двое мужчин похитили его и потребовали выкуп, а потом забили до смерти битой и гантелей.
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы
Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы в ходе заседания в среду, 25 декабря.
Происшествия
Водителя, насмерть сбившего женщину в Петрозаводске, задержали
Водителя, который сбил женщину в Петрозаводске, задержали. Об этом нам рассказали в пресс-службе ГИБДД Петрозаводска.
Происшествия
В екатеринбургской школе рассказали о подростке, напавшем на учителя
Исполняющая обязанности директора школы №24 в Екатеринбурге Наталья Порубенко прокомментировала нападение ученика на педагога.
Общество
Сергей Собянин уволил замглавы Департамента информационных технологий Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин 25 декабря освободил Артема Костырко от должности заместителя руководителя Департамента информационных технологий.
Происшествия
Российская 27-летняя пианистка погибла в венгерском хостеле
Российская пианистка Элина Валиева скончалась в Будапеште, Венгрия. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 25 декабря.
Общество
Суда для достройки «Северного потока – 2» найдены
Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
Политика
Путин не увидел позитивного эффекта от повышения налогов
Негативный эффект от повышения фискальной нагрузки в России очевиден, заявил президент Владимир Путин.
Гаджеты
РЖД перейдет на смартфоны с ОС «Аврора»
Операционная система будет предустановлена на несколько тысяч заказанных смартфонов MIG C55.
Общество
В Пензе почтили память павших в войне в Афганистане
Значимую дату вспоминают в Пензе 25 декабря. Ровно 40 лет назад начался ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан.
Культура
Кинокритики выбрали лучшие российские сериалы 2019 года
Сериал «Шторм» Борис Хлебникова критики назвали лучшим российским сериалом года.
Общество
Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова
Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника.
Кино
Отреставрированную версию «Иронии судьбы» покажут россиянам
Общество
Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты
В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
Транспорт
В Севастополь прибыл первый российский поезд
Первый поезд, который добрался до полуострова через Керченский пролив, проводили днём 23 декабря с Московского вокзала Санкт-Петербурга.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Общество
В Генпрокуратуре назвали лидирующие по числу жалоб россиян регионы
Прокуроры приняли около 10 тыс. россиян с жалобами на нарушения их прав, больше всего жалоб поступило из Воронежской и Архангельской областей, а также из Пермского края, Чечни и Москвы.
Футбол
Роналду сменил имидж и прическу
Политика
В Кремле прокомментировали увольнение журналистки после вопроса Путину
Напомним, журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» задала вопрос президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции.
Общество
Спикер СФ поддержала идею отмены НДФЛ для малоимущих
Сообщается, что во время пресс-конференции она отметила, что является сторонником того, чтобы налог на доходы физлиц отменить для людей, которые получают маленькую зарплату.
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей
Льготная стоимость перемещения машины на штрафстоянку составит в зависимости от категории транспортного средства от 3 400 до 50 600 рублей, суток хранения — от 540 до 2 300 рублей.
Политика
ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии
Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.