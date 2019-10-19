Финансы
РИА НовостиСилуанов назвал причины роста реальных доходов россиян
Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян. Об этом он говорил в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
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Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
Вести.Ru вчера в 23:10
Политика
Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена
В настоящий момент иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, если они или их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ.
Российская газета 06:38
Общество
В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков
В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.
РИА Новости 02:36
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод
Ани Лорак поделилась романтическим фото c Егором Глебом Напомним, что разговоры о том, что певица после развода с Муратом Налчаджиоглу нашла новую любовь начались в мае этого года.
Вокруг ТВ вчера в 13:19
Игры
EA раскрыла системные требования Need for Speed Heat
Electronic Arts опубликовала в Origins системные требования гоночной игры Need for Speed Heat.
3DNews 03:12
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала, на кого похож сын Ксении Собчак
Ксения Собчак несколько часов назад опубликовала в своем микроблоге фотографию подросшего сына Платона, рождённого в её браке с Максимом Виторганом.
Bimru.ru вчера в 09:10
Политика
Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.
Газета.Ru 00:30
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика в бою за титулы WBC и IBF
Россиянин Артур Бетербиев победил украинского боксера Александра Гвоздика в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.
РИА Новости 00:52
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Общество
Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения
Газета.Ru вчера в 16:55
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва 17 октября в 04:29
Финансы
Силуанов отреагировал на возможное снижение ключевой ставки ЦБ
Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти страны будут хорошо относиться к тому, если Центральный банк решит снизить ставки.
Газета.Ru 06:14
Футбол
«Урал» с «Тамбовом» сыграет в белой форме
Soccer.ru 04:05
Политика
Советник президента оценил готовность страны к устойчивому интернету
Спецпредставитель президента по информационным технологиям Дмитрий Песков заявил «Ридусу», что Россия не до конца готова к исполнению закона о суверенном рунете, который вступает в силу 1 ноября.
Ридус 07:20
Здоровье
Отказ от бюстгальтера признали опасным
Популярный тренд на отказ от бюстгальтера назван опасным.
Lenta.ru вчера в 05:31
Авто
Новый Hyundai Grandeur впервые показали без камуфляжа
В Сети появились свежие фотографии новой модели седана Hyundai Grandeur, который обладает более привлекательным видом.
Faktom 03:44
Происшествия
Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро
Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
RT на русском 04:44
Игры
Трансляция конференции PDXCON 2019
Прямую трансляцию конференции можно посмотреть на официальном twitch-канале издателя, а на сайте самого события опубликовано подробное расписание всех запланированных компанией презентаций.
Srnsk 04:10
Гаджеты
Ryzen 9 3950X более чем на 10 % опередил Ryzen Threadripper 2950X в Geekbench 5
Если же сравнить результаты Ryzen 9 3950X с результатами другого 16-ядерного процессора AMD — Ryzen Threadripper 2950X, то новинка смогла опередить его более чем на 10 % как по однопоточной производительности, так и по многопоточной.
3DNews 06:48
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Политика
Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit
Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.
РИА Новости вчера в 17:54
Футбол
Ловчев поругался с Губерниевым во время разговора о «Спартаке»
Бывший капитан московского "Спартака" Евгений Ловчев поругался с известным телекомментатором Дмитрием Губерниевым во время разговора о красно-белых на телеканале "Матч ТВ".
Газета.Ru 06:56
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44
Армия и оружие
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
ТАСС 17 октября в 20:35
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском вчера в 04:34
Политика
Российская делегация обсудила с Асадом операцию Турции в Сирии
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России).
Вестник Кавказа вчера в 09:57
Экономика
Силуанов заявил, что кредита России Белоруссии на $600 млн может и не быть
Параллельно РФ и Белоруссия спорили о компенсациях Минску в связи с российским "налоговым маневром" в ТЭК, и эта тема не закрыта до сих пор.
Интерфакс 06:06