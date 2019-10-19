Экономика
РИА НовостиСилуанов назвал причины роста реальных доходов россиян
Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян. Об этом он говорил в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
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с чего всё началось
«Низкая база 2018 г. и рост других денежных доходов (то есть, во многом, серой заработной платы) стали базовыми причинами того, что реальные располагаемые доходы в III квартале 2019 г. достигли 3%»,— уточнили в Росстате. Напомним, доходы россиян выросли впервые с 2014 года.Коммерсантъ03:56
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Происшествия
Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро
Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Вести.Ru 07:17
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
Известия 08:56
Общество
Оскорбившего Путина грузинского журналиста допросили
Грузинская Генпрокуратура допросила журналиста Георгия Габунию, который до этого в прямом эфире "Рустави 2" оскорбил президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 08:31
Армия и оружие
NI назвал подводный крейсер «Юрий Долгорукий» оружием «Судного дня»
Американское специализированное издание National Interest высоко оценило атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий».
ТК Звезда вчера в 00:55
Политика
Власти разрешили считать украинцев русскоязычными без экзамена
"Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Газета.Ru 08:11
Кино
Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая
Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
Газета.Ru 07:49
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World 17 октября в 10:20
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Происшествия
Под Ярославлем при пожаре погибли пятеро детей
Российская газета 02:14
Общество
Власти Черногории объявили о победе в суде над Дерипаской
Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу, — говорится в сообщении ведомства.
News.ru 17 октября в 12:24
Происшествия
Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске
Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
RT на русском 04:24
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян вновь стала мамой
Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.
Газета.Ru 07:14
Общество
Telegram официально отложил запуск TON
Telegram Group Inc. уведомил суд США о приостановлении запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
АБН 17 октября в 06:14
Футбол
Ибрагимович высказался о потенциальном переходе в «Болонью»
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, что недавно разговаривал с главным тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем, борющимся с лейкемией.
Soccer.ru 04:30
Космос
В открытый космос впервые в истории вышли только женщины
Кох и Мэйр вышли с борта Международной космической станции (МКС) в 14:38 по московскому времени.
Snob.ru вчера в 09:14
Футбол
Объявлен стартовый состав «Спартака» в дебютном матче Тедеско
RT на русском 08:29
Общество
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».
Lenta.ru 08:16
Единоборства
Стал известен следующий соперник Бетербиева
Нева Спорт 03:43
Общество
Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк
Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.
iReactor 06:57
Кино
The Sun опубликовал рейтинг самых страшных фильмов 2019 года
REGNUM вчера в 02:35
Происшествия
В Петербурге иностранец изнасиловал продавщицу, пишут СМИ
В Кировском районе Санкт-Петербурга иностранец изнасиловал продавщицу, которая возвращалась ночью домой.
РИА Новости 08:50
Общество
Государство увеличило финансирование ВНЭУ для подлодок
Как сообщил Mil.Press FlotProm источник в военно-промышленном комплексе РФ, ранее конструкторские бюро «Рубин» и «Малахит», а также Центральный НИИ судовой электротехники и технологии больше года вели соответствующие разработки без существенной господдержки.
News.ru 08:24
Футбол
«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче чемпионата Испании
"Барселона" в гостях победила "Эйбар" в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 08:56
Теннис
Скончался бывший теннисист Александр Волков
Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.
Газета.Ru 08:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала, на кого похож сын Ксении Собчак
Ксения Собчак несколько часов назад опубликовала в своем микроблоге фотографию подросшего сына Платона, рождённого в её браке с Максимом Виторганом.
Bimru.ru вчера в 09:10
Шоу-бизнес
Дочь актрисы Ольги Спиркиной экстренно госпитализировали в Турции
Дорогостоящий отдых в бархатный сезон закончился плачевно для звезды сериала «Ранетки» Ольги Спиркиной, которая вместе с дочерью отправилась в Турцию.
StarHit.ru 08:00
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45