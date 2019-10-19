Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян. Об этом он говорил в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
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с чего всё началось

Росстат объяснил рост доходов увеличением доли серых зарплат

«Низкая база 2018 г. и рост других денежных доходов (то есть, во многом, серой заработной платы) стали базовыми причинами того, что реальные располагаемые доходы в III квартале 2019 г. достигли 3%»,— уточнили в Росстате. Напомним, доходы россиян выросли впервые с 2014 года.
Коммерсантъ03:56

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Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Rambler News Service08:40

Министр финансов назвал причины роста реальных доходов россиян

Piter.tv08:38

Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

Коммерсантъ06:30

Причина роста реальных доходов в том, что россияне стали меньше брать кредиты

Суть событий07:09

Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

РИА Новости06:43

Силуанов объяснил данные о резком росте доходов россиян

Life.ru08:28

Силуанов рассказал о причинах роста реальных доходов населения в РФ

ПРАЙМ06:27
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Происшествия

Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае показали с воздуха

Lenta.ru 08:04
Происшествия

Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро

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Вести.Ru 07:17
Происшествия

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Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
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Общество

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Газета.Ru 08:31
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Газета.Ru 08:11
Кино

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Газета.Ru 07:49
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В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
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Происшествия

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Происшествия

Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске

Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
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Стал известен следующий соперник Бетербиева

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В Петербурге иностранец изнасиловал продавщицу, пишут СМИ

В Кировском районе Санкт-Петербурга иностранец изнасиловал продавщицу, которая возвращалась ночью домой.
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Государство увеличило финансирование ВНЭУ для подлодок

Как сообщил Mil.Press FlotProm источник в военно-промышленном комплексе РФ, ранее конструкторские бюро «Рубин» и «Малахит», а также Центральный НИИ судовой электротехники и технологии больше года вели соответствующие разработки без существенной господдержки.
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«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче чемпионата Испании

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Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.
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В Турции погибла пятилетняя девочка из России

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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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