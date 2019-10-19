«Низкая база 2018 г. и рост других денежных доходов (то есть, во многом, серой заработной платы) стали базовыми причинами того, что реальные располагаемые доходы в III квартале 2019 г. достигли 3%»,— уточнили в Росстате. Напомним, доходы россиян выросли впервые с 2014 года.

с чего всё началось

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