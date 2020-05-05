– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что цена на нефть в $10 за баррель является приемлемой для России. Как сообщает ТАСС, в 2020 году ведомство прогнозирует, что цены на нефть достигнут в среднем $30.

Силуанов назвал приемлемой для России нефть за $10

Финансы Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. 916

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