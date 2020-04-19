Экономика
РБКСилуанов назвал срок истощения средств ФНБ при текущих ценах на нефть
В марте Минфин рассчитывал, что средств ФНБ хватит на шесть-десять лет при стоимости нефти в диапазоне $25–30 за баррель (в текущих ценах). Но после этого цена российской нефти Urals опускалась до $11, а сейчас стоит меньше $20.
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Происшествия
Число жертв смертельной стрельбы в Канаде возросло
По данным полиции, жертвами стали по меньшей мере 13 человек. Кроме того, в результате стрельбы также погибла одна сотрудница полиции.
Газета.Ru 20:37
Политика
Трамп предложил помощь Ирану из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь Ирану в борьбе с эпидемией коронавируса в стране.
Lenta.ru 20:31
Экономика
Всем прощаю: нынешний кризис ведет к массовому списанию долгов
Международный валютный фонд и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
Известия вчера в 17:02
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Коммерсантъ 19:22
Здоровье
Жертвами коронавируса в Белоруссии стали 47 человек
В Белоруссии в результате заражения коронавирусом умерли 47 человек.
Профиль 07:05
Кино
Режиссер «Стражей Галактики 3» уточнил дальнейшую судьбу Таноса
Kinonews.ru 15:50
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
Политика
В Приморье назначили нового министра цифрового развития
Возглавлявший Сахалинский филиал ПАО "Ростелеком" Константин Волошин назначен новым министром цифрового развития и связи Приморья после увольнения Сергея Максимчука, отвечавшего за запуск электронной системы пропусков.
РИА Новости 21:00
Происшествия
Первый ребенок в Новосибирской области заразился коронавирусом
Оперативный штаб утром в субботу, 18 апреля сообщил о выявлении еще 10 человек в Новосибирской области, инфицированных коронавирусом.
Kursk.com вчера в 03:22
Общество
Новые правила использования цифровых пропусков в Подмосковье
Новые правила использования цифровых пропусков в Московской области.
Evo-rus.com вчера в 11:57
Транспорт
Автолюбителям столицы объяснили алгоритм получения цифрового пропуска
Если при проверке в городе номера машины не окажется в базе, то автомобилисту будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей.
РИАМО 12:31
Шоу-бизнес
Тимати ответил на вызов Ивлеевой
RuNews24.ru 11:39
Наука
В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
Evo-rus.com вчера в 02:56
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч
В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.
Коммерсантъ 16:18
Здоровье
На Украине более тысячи медиков заразились коронавирусом
Свыше одной тысячи медицинских работников заразились новой коронавирусной инфекцией на Украине, заявил глава Минздрава страны Максим Степанов в ходе брифинга в воскресенье.
Парламентская газета 08:07
Политика
Вьетнам опротестовал решение Китая в отношении спорных островов
Власти Вьетнама выразили протест КНР в связи с заявлением китайской стороны о формировании двух островных уездов на спроных архипелаге Спратли (Наньша) и Парасельских островах (Сиша), что в Южно-Китайском море.
Страна Советов on-line 13:26
Общество
Власти объяснили, почему не вводят режим ЧС в Бурятии
Власти республики сообщили, что в республике нет правовых оснований ввести режим ЧС.
Информ Полис online 05:40
Армия и оружие
На Украине показали подводные испытания танка Т-72
«Укроборонпром» показал на YouTube ход испытаний модернизированного танка Т-72.
Профиль вчера в 16:29
Здоровье
Власти Хабаровского края рассказали о новых пациентах с коронавирусом
Коронавирусная инфекция подтвердилась у 38 жителей Хабаровского края. У 80% из них заболевание протекало бессимптомно.
News.ru 08:06
Гаджеты
Мини-ПК на процессоре «Байкал» создан в России
Российская компания Hamster Robotics собрала мини-ПК на процессоре отечественной разработки «Байкал».
Live24 вчера в 07:46
Наука
Почти пятая часть видов крупной морской фауны может вымереть
Московский Комсомолец в Марий Эл 10:06
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Футбол
Облак назван лучшим голкипером мира по версии FourFourTwo
Сайт FourFourTwo представил свою версию списка из десяти лучших голкиперов мира. Замкнул рейтинг вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.
Metaratings 16:57
Общество
В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории
Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46