Экономика

РБКРБКСилуанов назвал срок истощения средств ФНБ при текущих ценах на нефть

В марте Минфин рассчитывал, что средств ФНБ хватит на шесть-десять лет при стоимости нефти в диапазоне $25–30 за баррель (в текущих ценах). Но после этого цена российской нефти Urals опускалась до $11, а сейчас стоит меньше $20.
Читать в источнике
Комментировать2K

Подробнее о событии

Силуанов заявил, что до конца года в ФНБ останется семь триллионов рублей

РИА Новости15:00

Силуанов: объем ФНБ на конец года составит 7 трлн рублей с учетом запланированных трат

ТАСС07:19

Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей

Коммерсантъ08:48

Назван срок истощения российской «кубышки»

Lenta.ru08:14

Силуанов прогнозировал уменьшение объема ФНБ к концу года до 7 трлн рублей

Интерфакс07:32

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК10:53

Силуанов рассказал о накопленных резервах России

Вести.Ru06:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:05, Ашберн
Происшествия

Число жертв смертельной стрельбы в Канаде возросло

По данным полиции, жертвами стали по меньшей мере 13 человек. Кроме того, в результате стрельбы также погибла одна сотрудница полиции.
Газета.Ru 20:37
27
Политика

Трамп предложил помощь Ирану из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь Ирану в борьбе с эпидемией коронавируса в стране.
Lenta.ru 20:31
3
Экономика

Всем прощаю: нынешний кризис ведет к массовому списанию долгов

Международный валютный фонд и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
Известия вчера в 17:02
4
Общество

Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
163
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
3,6K
Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Коммерсантъ 19:22
300
Здоровье

Жертвами коронавируса в Белоруссии стали 47 человек

В Белоруссии в результате заражения коронавирусом умерли 47 человек.
Профиль 07:05
43
Кино

Режиссер «Стражей Галактики 3» уточнил дальнейшую судьбу Таноса

Kinonews.ru 15:50
Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости 16:56
177
Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
474
Политика

В Приморье назначили нового министра цифрового развития

Возглавлявший Сахалинский филиал ПАО "Ростелеком" Константин Волошин назначен новым министром цифрового развития и связи Приморья после увольнения Сергея Максимчука, отвечавшего за запуск электронной системы пропусков.
РИА Новости 21:00
Происшествия

Первый ребенок в Новосибирской области заразился коронавирусом

Оперативный штаб утром в субботу, 18 апреля сообщил о выявлении еще 10 человек в Новосибирской области, инфицированных коронавирусом.
Kursk.com вчера в 03:22
91
Общество

Новые правила использования цифровых пропусков в Подмосковье

Новые правила использования цифровых пропусков в Московской области.
Evo-rus.com вчера в 11:57
275
Транспорт

Автолюбителям столицы объяснили алгоритм получения цифрового пропуска

Если при проверке в городе номера машины не окажется в базе, то автомобилисту будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей.
РИАМО 12:31
106
Технологии

Российские разработчики создали робота-дезинфектора

ТАСС 20:43
Шоу-бизнес

Тимати ответил на вызов Ивлеевой

RuNews24.ru 11:39
2
Наука

В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов

В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
Evo-rus.com вчера в 02:56
33
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
778
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч

В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.
Коммерсантъ 16:18
51
Здоровье

На Украине более тысячи медиков заразились коронавирусом

Свыше одной тысячи медицинских работников заразились новой коронавирусной инфекцией на Украине, заявил глава Минздрава страны Максим Степанов в ходе брифинга в воскресенье.
Парламентская газета 08:07
6
Политика

Вьетнам опротестовал решение Китая в отношении спорных островов

Власти Вьетнама выразили протест КНР в связи с заявлением китайской стороны о формировании двух островных уездов на спроных архипелаге Спратли (Наньша) и Парасельских островах (Сиша), что в Южно-Китайском море.
Страна Советов on-line 13:26
Общество

Власти объяснили, почему не вводят режим ЧС в Бурятии

Власти республики сообщили, что в республике нет правовых оснований ввести режим ЧС.
Информ Полис online 05:40
17
Армия и оружие

На Украине показали подводные испытания танка Т-72

«Укроборонпром» показал на YouTube ход испытаний модернизированного танка Т-72.
Профиль вчера в 16:29
Здоровье

Власти Хабаровского края рассказали о новых пациентах с коронавирусом

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 38 жителей Хабаровского края. У 80% из них заболевание протекало бессимптомно.
News.ru 08:06
11
Гаджеты

Мини-ПК на процессоре «Байкал» создан в России

Российская компания Hamster Robotics собрала мини-ПК на процессоре отечественной разработки «Байкал».
Live24 вчера в 07:46
324
Наука

Почти пятая часть видов крупной морской фауны может вымереть

Московский Комсомолец в Марий Эл 10:06
5
Общество

Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
2
Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
1,3K
Футбол

Облак назван лучшим голкипером мира по версии FourFourTwo

Сайт FourFourTwo представил свою версию списка из десяти лучших голкиперов мира. Замкнул рейтинг вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.
Metaratings 16:57
Общество

В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории

Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
66
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное