Экономика

REGNUMREGNUMСилуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
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Будут ли задержки зарплат и пенсий в эпоху пандемии, пояснил эксперт

REGNUM04:34

Силуанов рассказал о накопленных резервах России

Вести.Ruвчера в 06:36

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 10:53

Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 08:48

Силуанов прогнозировал уменьшение объема ФНБ к концу года до 7 трлн рублей

Интерфаксвчера в 07:32

Силуанов: объем ФНБ на конец года составит 7 трлн рублей с учетом запланированных трат

ТАССвчера в 07:19

Силуанов заявил, что до конца года в ФНБ останется семь триллионов рублей

РИА Новостивчера в 15:00
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:36, Ашберн
Здоровье

Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом

ТАСС 03:40
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Общество

Во Владимирской области выздоровели 11 пациентов с коронавирусом

По данным на 20 апреля, во Владимирской области выздоровели 11 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Губерния-33 05:25
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Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
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Происшествия

Еще 24 случая заражения коронавирусом выявили в Воронежской области

Еще 24 случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали за сутки в Воронежской области.
Обозреватель Врн 03:46
Игры

Началась разработка новой части игры GTA

По словам источника из Rockstar Games, студия в настоящее время находится на ранней стадии разработки следующей части GTA, которую мы предлагаем пока называть Grand Theft Auto VI.
Top Gear Russia 05:29
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл останавливают сотрудничество с 4 газетами

Герцог и герцогиня Сассекские прекращают сотрудничество с четырьмя британскими газетами из-за публикации в них ложной информации.
Газета.Ru вчера в 23:50
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Здоровье

Власти сообщили о коронавирусе у 78 человек в больнице Екатеринбурга

У 78 пациентов и врачей городской больницы № 1 Екатеринбурга предварительно выявлен коронавирус, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:11
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Происшествия

На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом

Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
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Армия и оружие

15 медцентров Минобороны строят под надзором военной прокуратуры

Многофункциональный медицинский центр Минобороны России полностью готов к оказанию специализированной медицинской помощи в рамках борьбы с возникновением и распространением коронавирусной инфекции, - заявили в военном ведомстве.
Комсомольская правда 05:30
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
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Гаджеты

В России стартовали продажи нового Nokia 5310

The GEEK 06:27
Авто

Mercedes-Benz отзывает около 500 автомобилей в России

Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает в России 489 автомобилей E-Class (W213), S-Class (W222 и W217), G-Class (W463) и AMG GT (W290).
Автоновости дня 04:03
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Политика

Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах

Представитель Кремля отметил, что какие-либо выводы об избыточности или недостаточности карантинных мер в регионах пока не делались.
Известия 05:35
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Армия и оружие

Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии

РБК 06:28
14
Общество

Эксперты сообщили о росте количества антисемитских инцидентов в мире

Общее количество насильственных антисемитских инцидентов во всем мире выросло в 2019 году на 18% по сравнению с предыдущим годом до 456 случаев, отмечено в ежегодном докладе о состоянии антисемитизма в мире Центра Кантора по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете.
РБК 06:17
Общество

Глава Северной Осетии вышел к митингующим во Владикавказе

Глава Республики Северная Осетия Вячеслав Битаров вышел к митингующим во Владикавказе.
Московский Комсомолец 06:19
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Происшествия

В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома

RT на русском 03:06
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Общество

Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»

Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru 18 апреля в 08:22
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Технологии

Разработчикам из id Software показали спидран DOOM Eternal за 27 минут

Издание IGN опубликовало свежий ролик из серии Developers React to Speedrun, в котором разработчикам из id Software показали спидран DOOM Eternal за 27 минут.
Игромания.ру 04:04
Экономика

Продажи смартфонов в России рухнули из-за эпидемии COVID-19

За первые две недели апреля продажи смартфонов в России снизились примерно на 40% в натуральном выражении, что связано с режимом самоизоляции и другими ограничениями из-за эпидемии коронавируса, говорит сотрудник другого ритейлера.
Ведомости вчера в 16:41
7
Политика

Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:10
156
Общество

«Яндекс» показал изменение интересов россиян во время самоизоляции

Какие запросы пользователей влетели вверх, а какие стали реже, определил «Яндекс» в своих исследованиях «Не выходя из дома».
Известия 05:36
4
Происшествия

На Кубани коронавирус подтвердился у 34 человек

У 34 человек подтвердили заражение коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае, данные опубликовал 20 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:06
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
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Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
1,8K
Здоровье

Низкую смертность от коронавируса в России объяснили

Александр Лукашев, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН, сообщает, что низкая смертность от коронавируса в России обусловлена подготовкой медицинских учреждений и эффективным выявлением легких случаев заболеваний.
ToDay News Ufa вчера в 05:13
2,7K
Общество

В Тульской области выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

В Тульской области выявлено 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 03:42
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Автоспорт

Чемпион «Формулы-1» о кибергонках: я не для того стал гонщиком

Финский пилот Alfa Romeo, чемпион «Формулы-1» 2007 года Кими Райкконен рассказал, почему не принимает участия в виртуальных гонках, которые проводятся из-за переноса старта сезона в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском 06:16
Армия и оружие

США пожаловались на опасный перехват Су-35 их самолета

Российский истребитель Су-35 менее чем за два часа дважды перехватил патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon военно-морских сил США.
Труд 05:20
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Шоу-бизнес

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала еще одну квартиру

StarHit.ru вчера в 14:02
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Как работают Яндекс.Новости?
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