Экономика
РБКСилуанов назвал срок истощения средств ФНБ при текущих ценах на нефть
В марте Минфин рассчитывал, что средств ФНБ хватит на шесть-десять лет при стоимости нефти в диапазоне $25–30 за баррель (в текущих ценах). Но после этого цена российской нефти Urals опускалась до $11, а сейчас стоит меньше $20.
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Наука
Рис и зелёный чай: средство от вирусов разработали сибирские учёные
Композит на основе рисовой шелухи и зелёного чая, обладающий противовирусной активностью, разработали сибирские учёные; изначально препарат создавался для нужд сельского хозяйства.
Сиб.фм 03:24
Общество
Глава Крыма призвал россиян отказаться от поездок на полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 03:31
Теннис
Джокович выступил против вакцинации от коронавируса
Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что он встанет перед сложным выбором, если вакцинацию от коронавируса сделают обязательной.
Metaratings 04:22
Экономика
Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Здоровье
На Украине преодолён рубеж в 5 тыс. заразившихся коронавирусом
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество больных коронавирусом на Украине может составить от 2 до 10% всего населения в случае нарушения карантина во время пасхальных праздников.
Rusvesna.su 18 апреля в 04:19
Общество
В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах.
RT на русском вчера в 04:19
Здоровье
Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом
Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом.
ТАСС 03:40
Шоу-бизнес
Бари Алибасов оформил квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной на помощника
OAnews вчера в 10:48
Происшествия
В Екатеринбурге при госпитализации заражённого ранен полицейский
Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:52 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудник правоохранительных органов был ранен ножом во время госпитализации гражданина с COVID-19.
REGNUM 04:52
Происшествия
Пациент с коронавирусом сбежал из больницы в Ростовской области
Сотрудники полиции разыскивают в Ростовской области мужчину, который сбежал из больницы после положительного теста на коронавирус.
Кавказский узел вчера в 19:45
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
Кино
Какие фильмы Marvel выйдут после окончания пандемии
Evo-rus.com 03:07
Политика
На Украине наградили бывшего эсэсовца
Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
Российская газета 02:40
Происшествия
СК проводит проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ
Следователи СК РФ проводят проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 01:40
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала архивные фото из своего детства и юности
Российский хоккеист оставил на странице Кудрявцевой смайлы в виде сердец. Лера Кудрявцева поделилась яркими воспоминаниями из детства.
Территория новостей 04:33
Общество
Ещё 24 случая заражения коронавирусом выявлено в Воронежской области
В Воронежской области за минувшие сутки зарегистрировано 24 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19.
МОЁ! Оnline Воронеж 03:51
Политика
Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса
Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости вчера в 13:05
Общество
За сутки в России выявили 4268 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране коронавирусом заразились 47 121 человек.
Доктор Питер 03:36
Финансы
Доллар и евро рухнут: что ждёт рубль в будущем
Оказывается, что в ближайшее время рубль укрепит свои позиции, тогда как американский доллар и евро «рухнут».
Rusvesna.su 00:30
Политика
Тренировавшиеся в Алабине парадные расчёты отправят на карантин
Военнослужащие парадных расчётов по возвращении с подмосковного полигона Алабино в пункты постоянной дислокации будут помещены на двухнедельный карантин.
RT на русском 04:25
Общество
В Ростовской области зарегистрировали 60 новых больных коронавирусом
По данным на утро понедельника, 20 апреля, число новых зараженных в области за сутки составило 60 человек из 17 городов и районов области.
РБК Ростов-на-Дону 03:37
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
Энергетика
Нефть WTI опустилась ниже $15 за баррель
Стоимость американской нефти WTI 20 апреля опустилась ниже отметки $15 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже NYMEX.
Известия 01:29
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Путешествия
Туроператоры начали возобновлять бронирование летних туров в Сочи
Российские туроператоры начали возобновлять бронирование летних туров в Сочи, сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
ТАСС 04:10
Экономика
FT: экономический кризис ставит под угрозу 59 млн рабочих мест в ЕС
Почти 59 млн рабочих мест оказались под угрозой в ЕС вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
ТАСС 02:06
Общество
СК пообещал наказывать за пранки над учителями
Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы.
РБК 04:13