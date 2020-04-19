В марте Минфин рассчитывал, что средств ФНБ хватит на шесть-десять лет при стоимости нефти в диапазоне $25–30 за баррель (в текущих ценах). Но после этого цена российской нефти Urals опускалась до $11, а сейчас стоит меньше $20.

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