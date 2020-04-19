Экономика

РБКРБКСилуанов назвал срок истощения средств ФНБ при текущих ценах на нефть

В марте Минфин рассчитывал, что средств ФНБ хватит на шесть-десять лет при стоимости нефти в диапазоне $25–30 за баррель (в текущих ценах). Но после этого цена российской нефти Urals опускалась до $11, а сейчас стоит меньше $20.
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Будут ли задержки зарплат и пенсий в эпоху пандемии, пояснил эксперт

REGNUM04:34

Силуанов заявил, что до конца года в ФНБ останется семь триллионов рублей

РИА Новостивчера в 15:00

Силуанов рассказал о накопленных резервах России

Вести.Ruвчера в 06:36

Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 08:48

Силуанов прогнозировал уменьшение объема ФНБ к концу года до 7 трлн рублей

Интерфаксвчера в 07:32

Силуанов: объем ФНБ на конец года составит 7 трлн рублей с учетом запланированных трат

ТАССвчера в 07:19

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 10:53
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:07, Ашберн
Наука

Рис и зелёный чай: средство от вирусов разработали сибирские учёные

Композит на основе рисовой шелухи и зелёного чая, обладающий противовирусной активностью, разработали сибирские учёные; изначально препарат создавался для нужд сельского хозяйства.
Сиб.фм 03:24
Общество

Глава Крыма призвал россиян отказаться от поездок на полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 03:31
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Теннис

Джокович выступил против вакцинации от коронавируса

Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что он встанет перед сложным выбором, если вакцинацию от коронавируса сделают обязательной.
Metaratings 04:22
1
Экономика

Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
717
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса

Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,7K
Здоровье

На Украине преодолён рубеж в 5 тыс. заразившихся коронавирусом

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество больных коронавирусом на Украине может составить от 2 до 10% всего населения в случае нарушения карантина во время пасхальных праздников.
Rusvesna.su 18 апреля в 04:19
2
Общество

В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах.
RT на русском вчера в 04:19
126
Здоровье

Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом.
ТАСС 03:40
8
Шоу-бизнес

Бари Алибасов оформил квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной на помощника

OAnews вчера в 10:48
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Происшествия

В Екатеринбурге при госпитализации заражённого ранен полицейский

Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:52 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудник правоохранительных органов был ранен ножом во время госпитализации гражданина с COVID-19.
REGNUM 04:52
14
Происшествия

Пациент с коронавирусом сбежал из больницы в Ростовской области

Сотрудники полиции разыскивают в Ростовской области мужчину, который сбежал из больницы после положительного теста на коронавирус.
Кавказский узел вчера в 19:45
110
Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
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Кино

Какие фильмы Marvel выйдут после окончания пандемии

Evo-rus.com 03:07
2
Политика

На Украине наградили бывшего эсэсовца

Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
Российская газета 02:40
3
Происшествия

СК проводит проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ

Следователи СК РФ проводят проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 01:40
26
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала архивные фото из своего детства и юности

Российский хоккеист оставил на странице Кудрявцевой смайлы в виде сердец. Лера Кудрявцева поделилась яркими воспоминаниями из детства.
Территория новостей 04:33
Общество

Ещё 24 случая заражения коронавирусом выявлено в Воронежской области

В Воронежской области за минувшие сутки зарегистрировано 24 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19.
МОЁ! Оnline Воронеж 03:51
96
Политика

Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса

Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости вчера в 13:05
56
Общество

За сутки в России выявили 4268 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране коронавирусом заразились 47 121 человек.
Доктор Питер 03:36
47
Финансы

Доллар и евро рухнут: что ждёт рубль в будущем

Оказывается, что в ближайшее время рубль укрепит свои позиции, тогда как американский доллар и евро «рухнут».
Rusvesna.su 00:30
7
Политика

Тренировавшиеся в Алабине парадные расчёты отправят на карантин

Военнослужащие парадных расчётов по возвращении с подмосковного полигона Алабино в пункты постоянной дислокации будут помещены на двухнедельный карантин.
RT на русском 04:25
9
Общество

В Ростовской области зарегистрировали 60 новых больных коронавирусом

По данным на утро понедельника, 20 апреля, число новых зараженных в области за сутки составило 60 человек из 17 городов и районов области.
РБК Ростов-на-Дону 03:37
111
Общество

В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам

"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
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Энергетика

Нефть WTI опустилась ниже $15 за баррель

Стоимость американской нефти WTI 20 апреля опустилась ниже отметки $15 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже NYMEX.
Известия 01:29
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Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
1,7K
Путешествия

Туроператоры начали возобновлять бронирование летних туров в Сочи

Российские туроператоры начали возобновлять бронирование летних туров в Сочи, сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
ТАСС 04:10
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Экономика

FT: экономический кризис ставит под угрозу 59 млн рабочих мест в ЕС

Почти 59 млн рабочих мест оказались под угрозой в ЕС вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
ТАСС 02:06
Происшествия

Школу-интернат в Магнитогорске закрыли на карантин из-за коронавируса

ТАСС 04:37
Общество

СК пообещал наказывать за пранки над учителями

Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы.
РБК 04:13
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