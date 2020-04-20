Экономика
КомпанияСилуанов назвал срок истощения запасов ФНБ
Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при текущих ценах на нефть хватит до 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы Минфина Антона Силуанова. По его словам, объем ФНБ на конец 2020 года составит около семи триллионов рублей с учетом запланированных трат.
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Силуанов прогнозировал уменьшение объема ФНБ к концу года до 7 трлн рублей
Интерфакс19 апреля в 07:32
Силуанов заявил, что до конца года в ФНБ останется семь триллионов рублей
РИА Новости19 апреля в 15:00
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Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru вчера в 14:41
Энергетика
Цена на нефть WTI с поставкой в мае впервые стала отрицательной
Цена на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) впервые стала отрицательной, составив минус $2 за баррель, свидетельствуют данные Dow Jones 20 апреля.
Известия вчера в 14:43
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка назвала победы учениц Тутберидзе одноразовыми
Lenta.ru вчера в 11:29
Наука
Стало известно, когда заболевший коронавирусом наиболее заразен
Согласно проведенному исследованию, носитель коронавируса становится заразным за два дня до проявления первых симптомов заболевания.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:47
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Энергетика
Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
Энергетика
Московская биржа сократит торги фьючерсом WTI на полдня
"Ценой исполнения контракта является значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля, и равна минус $37,63 за баррель", – уточняется в сообщении и отмечается, что с учетом экспирации контракта на NYMEX сокращение периода обращения этого контракта на Московской бирже не влияет на его ценообразование.
Вести.Ru 01:13
Политика
Россия заключила с США контракт на поставку деталей для аппаратов ИВЛ
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России прокомментировал сотрудничество с Италией и США.
RT на русском вчера в 09:20
Авто
Появились «живые» фото нового Haval H5
Китайский автогигант Great Wall готовит к дебюту новое поколение рамного внедорожника Haval H5.
Новые автомобили вчера в 04:30
Общество
Виталий Калоев обратился к осетинам, митингующим во Владикавказе
URA.Ru вчера в 13:56
Экономика
Депутат Госдумы предложил заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ
Оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020 года на прошлогоднем уровне предложил депутат Государственной думы Иван Сухарев.
Известия 00:27
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Футбол
Джикия — о виртуальном футболе: я выполнял свои обязанности перед «Спартаком»
Чемпионат вчера в 17:45
Автоспорт
Сезон «Формулы-1» может стартовать с двух гонок в Австрии
Гран-при Австрии могут пройти 5 и 12 июля. Сезон "Формулы-1" отложен из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 19 апреля в 06:59
Происшествия
В Кузбассе вылечились ещё пять пациентов с коронавирусом
Общее количество пациентов с коронавирусом в Кемеровской области составляет 56 человек, из них 11 вылечились и были выписаны, один скончался.
REGNUM 01:24
Общество
Жители Владикавказа протестуют против режима самоизоляции
FreeNews-Volga вчера в 07:56
Музыка
Evanescence выпустят новый альбом
Группа Evanescence пообещала поклонникам выпустить новый альбом в 2020 году. Музыканты не представляли новых песен с 2011 года.
Inc-news.ru вчера в 09:20
Общество
Швеции удалось стабилизировать эпидемию без карантина
Швеция — единственная европейская страна, решившая не применять жёсткие меры для борьбы с пандемией коронавируса: на территории государства до сих пор нет и не было режима ЧС или даже карантина.
Популярная механика вчера в 09:15
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Здоровье
Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом
В недавно построенную инфекционную больницу в поселении Вороновском в Новой Москве поступили первые пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в столичной мэрии.
RT на русском 00:56
Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru вчера в 09:30
Общество
Работающим гражданам старше 65 лет оформят еще один больничный
Работающим гражданам, чей возраст 65 лет и выше, будет оформлен еще один больничный лист с 20 апреля до конца месяца.
Вести Агула вчера в 06:45
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Происшествия
Коронавирус обнаружили у 23 вахтовиков, вернувшихся в Бурятию из ЯНАО
Медики диагностировали у 23 вахтовиков, вернувшихся в Бурятию из Ямало-Ненецкого автономного округа, заражение коронавирусом, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Бурятии.
ТАСС вчера в 23:28
Экономика
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости вчера в 01:41
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на площадке ICE.
РИА Новости вчера в 13:48