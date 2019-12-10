Общество

Российская газетаРоссийская газетаСилуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины

Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Силуанов назвал возможные сроки решения суда по делу о долге Украины перед Россией

Решение британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ может быть вынесено ближе к середине 2020 года. Об этом сообщил журналистам во вторник первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
ТАСС12:34

Подробнее о событии

Названы возможные сроки решения по делу о долге Украины перед РФ

REGNUM13:07

Минфин назвал срок решения суда по долгу Украины перед РФ в $4,5 млрд

Известия14:11

Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины

Российская газета13:33

Силуанов оценил сроки решения Верховного суда по спору с Украиной

РБК15:29

Силуанов прокомментировал суд по делу о долге Украины перед Россией

RT на русском12:54

РФ ожидает решения суда по вопросу долга Украины ближе к середине 2020 года

ПРАЙМ12:48

Силуанов назвал возможные сроки решения суда по делу о долге Украины перед Россией

ТАСС12:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
Политика

Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский

По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
iReactor 04:10
Политика

Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы

Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».
РБК 16:04
Политика

Лавров пообещал запустить «Северный поток-2» независимо от санкций США

Строительство российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» не будет остановлено в связи с введением санкций США.
РБК 17:37
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA насчет российских спортсменов

Владимир Путин высказался по поводу решения Всемирного антидопингового агентства насчет российских спортсменов.
Алтапресс вчера в 21:26
Происшествия

На Урале раскрыли убийство двух девушек на горе Уктус в 2018 году

Двух девушек с огнестрельными ранениями обнаружили на учебном склоне горнолыжного комплекса 26 августа 2018 года.
Российская газета 07:15
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 08 декабря в 17:53
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru 04:43
Происшествия

В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
RT на русском 17:02
Армия и оружие

В Сети показали фото последствий удара секретной американской ракеты

В интернете появились фотографии последствий удара ракеты по автомобилю боевиков в Сирии, по предварительной версии, его нанесли секретной американской ракетой AGM-114R9X, передает РИА Новости со ссылкой на The Drive.
Радио Sputnik 02:19
Общество

Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

В ноябре сообщалось, что Казань стала лучшим российским городом по качеству жизни, согласно исследованию Финансового университета при правительстве России.
Lenta.ru 17:47
Общество

Юрий Лужков скончался после операции на сердце

Янтарный Край 05:28
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ 13:10
Здоровье

Медики Эстонии настаивают на вакцинации от кори рабочих с Украины

По данным медиков, на самой Украине ситуация с вакцинацией от кори прискорбна, и счет зараженных идет на десятки тысяч человек.
Sputnik Эстония вчера в 02:17
Игры

Анонсирована новая часть игры BioShock

2K Games официально анонсировала новую часть BioShock, которая станет четвертой в серии.
Газета.Ru 08:53
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru вчера в 07:49
Футбол

Налоговая служба банкротит ФК «Тамбов»

Фискальная структура подала в Арбитражный суд Тамбовской области иск о признании ФК "Тамбов" банкротом.
Московский Комсомолец Тамбов 14:49
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ 14:52
Экономика

Госдума отменила банковский роуминг

Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 11:59
Авто

АвтоВАЗ договорился с General Motors и возвращает себе бренд Niva

Как сообщается на сайте АвтоВАЗа, он выкупит у американской стороны 50% акций совместного предприятия.
Московский Комсомолец вчера в 10:09
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
Здоровье

Специалисты Центра лазерной флебологии проведут контроль пролеченных пациентов в Южно-Сахалинске

14-15 декабря специалистами из Центра лазерной флебологии (Владивосток) будет проведен контроль уже пролеченных пациентов, а также прием первичных пациентов.
Сахалин.Инфо 18:45
Общество

В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий

Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
ТАСС Наука 11:59
Экономика

В России резко взлетели цены на рожь

В России резко взлетели цены на рожь из-за рекордно низкого с 2010 года урожая, вызванного засухой, отмечается в мониторинге данных «ПроЗерно», которые уточняет «Интерфакс».
Московский Комсомолец 11:03
Происшествия

Полицейские задержали в Якутии «шамана» Габышева

ТАСС 07:24
Футбол

Юрий Жирков стал лауреатом премии «Джентльмен года»

Вести.Ru 18:27
Спорт

Чемпионка Ласицкене в открытом письме раскритиковала ОКР и Минспорта

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что ей интересно узнать, что Олимпийский комитет России и министерство спорта сделали, чтобы защитить ее права.
РБК 02:05
Футбол

Артем Дзюба: «Одно слово есть — обосрались»

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба кратко прокомментировал поражение в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов от "Бенфики" (0:3).
Спорт-Экспресс 17:30
Общество

Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан

Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
Lenta.ru 08:10
Происшествия

У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья греческого острова Крит, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 18:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное