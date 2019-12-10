Политика

Российская газетаРоссийская газетаСилуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины

Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось

Силуанов назвал возможные сроки решения суда по делу о долге Украины перед Россией

Решение британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ может быть вынесено ближе к середине 2020 года. Об этом сообщил журналистам во вторник первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
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