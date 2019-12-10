Политика

Российская газетаРоссийская газетаСилуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины

Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось

Силуанов назвал возможные сроки решения суда по делу о долге Украины перед Россией

Решение британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ может быть вынесено ближе к середине 2020 года. Об этом сообщил журналистам во вторник первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
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Силуанов прокомментировал суд по делу о долге Украины перед Россией

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Rambler News Service13:56

Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины

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РФ ожидает решения суда по вопросу долга Украины ближе к середине 2020 года

ПРАЙМ12:48

Силуанов назвал возможные сроки решения суда по делу о долге Украины перед Россией

ТАСС12:34
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Политика

Лавров и Помпео провели переговоры в Вашингтоне

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели переговоры в Вашингтоне.
РИА Новости 14:07
Политика

«Нафтогаз» заявил о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о сохранении у российской стороны ещё нескольких «нестандартных козырей» на газовых переговорах.
RT на русском 10:50
Политика

Путин не одобрил идею пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героя России

Российский президент Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением режиссера Александра Сокурова, который попросил переосмыслить статус звания Героя России после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат были удостоены награды.
Газета.Ru 12:40
Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК 14:21
Наука

Ученые узнали, как восстановить печень после употребления алкоголя

В ходе экспериментов на мышах исследователи установили, что после восьми недель хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника и наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.
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Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите

После саммита Аваков заявил, что в ходе встречи Сурков бросил на стол бумаги и кричал: «Мы так не договаривались!»
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Россию отстранили от Олимпиад и ЧМ на 4 года из-за допинга

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со сс ылкой на пресс-службу WADA.
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Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ 13:10
Политика

Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным

Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru 06:13
Общество

В Петербурге умер народный артист России Олег Талыпин

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 10 декабря на 91-м году жизни скончался народный артист России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Олег Евгеньевич Талыпин", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:43
Общество

Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан

Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
Lenta.ru 08:10
Кино

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Газета.Ru 09:52
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Экономика

СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
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Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
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Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Российская газета 09:39
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Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Известия 08:41
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У миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp

У миллионов пользователей в мире перестанет работать WhatsApp 2020 году.
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Кино

В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»

Культуромания вчера в 10:29
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Хоккей

Клуб НХЛ «Даллас» уволил тренера из-за непрофессионального поведения

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» отправил в отставку главного тренера Джима Монтгомери, он был уволен по причине непрофессионального поведения.
РБК 11:54
Музыка

Маргарита Овсянникова прокомментировала планы Бузовой на «Евровидение»

Марго считает Бузову харизматичной, но при этом не отрицает расхожее утверждение о том, что исполнительница хита "Мало половин" не наделена какими-либо особыми, выдающимися данными.
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Политика

Путин пообещал продвинуть законопроект об уголовном проступке

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) пообещал «придать динамику» законопроекту, который вводит понятие «уголовный проступок».
РБК 12:59
Происшествия

Пассажирский Як-42 возвращается в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя

Самолёт Як-42 с 73 пассажирами на борту, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
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Здоровье

«Нам одна дорога — на кладбище». Стариков из новгородского дома ветеранов чиновники выселяют в глушь, где нет ни врачей, ни транспорта

Снаружи здание выглядит сейчас ничуть не лучше новгородского дома ветеранов, внутри — тоже. Мошенская Центральная районная больница снаружи.
Новая газета вчера в 10:04
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
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Игры

Payday 2 не будет обновляться одновременно на РС и консолях

Скоро на консолях выйдет апдейт 1.5, который частично представляет собой текущую Legacy-версию Payday 2 на РС.
Игромания.ру 12:16
Наука

Ученые рассказали о преимуществах родов в воде

Ученые, которые работают в Мичиганском университете, после анализа различных врачебных случаев рассказали о преимуществах родов в воде.
OAnews 11:54
Футбол

«Барселона» сыграет с «Интером» полурезервным составом

Каталонская "Барселона" выйдет на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Интером" полурезервным составом.
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