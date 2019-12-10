Общество

РЕН ТВРЕН ТВСилуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины перед РФ

В середине 2020 года может быть вынесено решение британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. По словам Силуанова, российская сторона надеется на объективность Верховного суда.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось

Силуанов назвал возможные сроки решения суда по делу о долге Украины перед Россией

Решение британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ может быть вынесено ближе к середине 2020 года. Об этом сообщил журналистам во вторник первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
ТАСС10 декабря в 12:34

Подробнее о событии

Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины

Российская газета10 декабря в 13:33

Силуанов оценил сроки решения Верховного суда по спору с Украиной

РБК10 декабря в 15:29

Минфин назвал срок решения суда по долгу Украины перед РФ в $4,5 млрд

Известия10 декабря в 14:11

Эксперт прокомментировал ситуацию с судом по делу о долге Украины перед Россией

RT на русском11 декабря в 08:26

Названы возможные сроки решения по делу о долге Украины перед РФ

REGNUM10 декабря в 13:07

РФ ожидает решения суда по вопросу долга Украины ближе к середине 2020 года

ПРАЙМ10 декабря в 12:48

Силуанов назвал возможные сроки решения суда по делу о долге Украины перед Россией

ТАСС10 декабря в 12:34
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
Политика

Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника

Указом президента РФ Владимира Путина врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы.
Российская газета 01:29
Экономика

Путин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года

Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в объёме до 1 трлн рублей.
RT на русском 11 декабря в 14:53
Политика

Ярош заявил о наличии у Кремля плана уничтожить Украину до 2024 года

Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о существовании у Кремля плана по уничтожению Украины до 2024 года.
Известия 11 декабря в 08:20
Политика

Лидеры ЕС решили продлить санкции в отношении России

Как сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС, решение продлить санкции было принято после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель кратко проинформировали остальных лидеров стран Евросоюза о ходе реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины на фоне прошедшего 9 декабря в Париже «нормандского» саммита.
РБК вчера в 21:35
Гаджеты

Samsung Galaxy Fold уже установил рекорд по продажам

Первый массово доступный смартфон со сгибающимся экраном Samsung Galaxy Fold был представлен в феврале этого года и должен был выйти весной, однако из-за конструктивных недостатков релиз смартфона задержался до осени этого года.
iXBT.com 00:39
Общество

В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
РИА Новости вчера в 23:12
Происшествия

Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано

Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
ТАСС 00:28
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у двух банков

Центробанк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Невского банка" и ивановского "Кранбанка".
Российская газета 01:27
Политика

Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
РИА Новости вчера в 02:12
Происшествия

В результате аварии с участием грузовика на МКАД погиб человек

РБК 01:10
Общество

Зима будет неоднородной, ожидаются волны холода

Волны холода ожидаются этой зимой, заявил научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд Роман Менделевич 12 декабря в интервью журналистам, сообщает «Российская газета».
Красная весна вчера в 04:46
Армия и оружие

В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

РИА Новости вчера в 12:25
Шоу-бизнес

Бывшей звезде «Дома-2» подарили квартиру за 20 миллионов рублей

Сын олигарха подарил своей возлюбленной джип Mercedes за 8 миллионов рублей.
Рамблер вчера в 13:24
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости 11 декабря в 10:06
Общество

В Хорватии протестуют владельцы электрокаров

За 6 минут акции на заправки образовалась очередь из машин с ДВС. До открытого конфликта не дошло, электрокары уехали до приезда полиции.
Avtodrug вчера в 04:53
Общество

Свердловский губернатор подписал распоряжение о нерабочем 31 декабря для госслужащих

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря для госслужащих.
ТАСС 00:57
Происшествия

Украденный в Перми смартфон прислал хозяину видео с похитителем

Видеозапись была сделана системой безопасности смартфона в тот момент, когда похититель предпринимал попытки разблокировать устройство.
iReactor 00:23
Музыка

Дима Билан объяснил причины отказа выступать с Сергеем Лазаревым

Bimru.ru вчера в 03:12
Общество

России в 2019 году предсказали рекордную убыль населения

Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет.
Lenta.ru 01:36
Футбол

Российские клубы не сыграют в еврокубках весной впервые за 18 лет

"Краснодар" проиграл "Хетафе" в заключительном туре группового этапа Лиги Европы и не смог выйти в плей-офф турнира.
Soccer.ru вчера в 15:20
Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета вчера в 01:53
Происшествия

На Литейном насмерть сбили пешехода

МР7.ру 01:03
Общество

Из Рязани выдворили американских преподавателей

Из Рязани выдворили американских преподавателей.
Рязань.Лайф 11 декабря в 08:19
Политика

Консервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании

По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650.
Коммерсантъ 00:50
Футбол

Эспаньол — ЦСКА 0:1

Футболисты московского ЦСКА одержали победу над игроками «Эспаньола» в гостевом поединке заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы.
ProstoProSport вчера в 16:53
Политика

Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Известия вчера в 19:08
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в НХЛ, Панарин оформил хет-трик

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости 01:19
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное