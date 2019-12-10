Решение британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ может быть вынесено ближе к середине 2020 года. Об этом сообщил журналистам во вторник первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

с чего всё началось

В середине 2020 года может быть вынесено решение британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. По словам Силуанова, российская сторона надеется на объективность Верховного суда.

Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины перед РФ

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