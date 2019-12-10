Экономика
РЕН ТВСилуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины перед РФ
В середине 2020 года может быть вынесено решение британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. По словам Силуанова, российская сторона надеется на объективность Верховного суда.
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с чего всё началось
Решение британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ может быть вынесено ближе к середине 2020 года. Об этом сообщил журналистам во вторник первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.ТАСС10 декабря в 14:13
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Эксперт прокомментировал ситуацию с судом по делу о долге Украины перед Россией
RT на русском11 декабря в 08:26
Силуанов назвал возможные сроки решения суда по делу о долге Украины перед Россией
ТАСС10 декабря в 14:13
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Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
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