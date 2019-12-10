Экономика

РЕН ТВРЕН ТВСилуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины перед РФ

В середине 2020 года может быть вынесено решение британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. По словам Силуанова, российская сторона надеется на объективность Верховного суда.
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Силуанов назвал возможные сроки решения суда по делу о долге Украины перед Россией

Решение британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ может быть вынесено ближе к середине 2020 года. Об этом сообщил журналистам во вторник первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
ТАСС10 декабря в 14:13

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал ситуацию с судом по делу о долге Украины перед Россией

RT на русском11 декабря в 08:26

Силуанов оценил сроки решения Верховного суда по спору с Украиной

РБК10 декабря в 15:29

Названы возможные сроки решения по делу о долге Украины перед РФ

REGNUM10 декабря в 13:07

Минфин назвал срок решения суда по долгу Украины перед РФ в $4,5 млрд

Известия10 декабря в 14:11

Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины

Российская газета10 декабря в 13:33

Силуанов назвал возможные сроки решения суда по делу о долге Украины перед Россией

ТАСС10 декабря в 14:13

РФ ожидает решения суда по вопросу долга Украины ближе к середине 2020 года

ПРАЙМ10 декабря в 12:48
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Политика

Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Газета.Ru 16:51
Общество

На Украине назвали главный мотив убийства Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал главный мотив убийства журналиста Павла Шеремета в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером.
Lenta.ru 15:52
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Сын Рудковской и Плющенко боится лишиться родительской любви

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр боится лишиться родительской любви.
Актуальные Новости 08:17
Политика

Путин осмотрел грузовики нового поколения на заводе «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин посетил завод автоконцерна «КамАЗ», который в этом году отмечает 50-летие.
RT на русском 16:28
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 11 декабря в 06:50
Армия и оружие

Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов

Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Взгляд.ру 10:13
Происшествия

В Петербурге частично обрушился горящий ангар

В МЧС заявили, что ангар в Санкт-Петербурге, в котором произошло возгорание, частично обрушился.
RT на русском 11:15
Политика

Украина надеется на проведение нормандского саммита в апреле 2020 года

Глава МИД Украины Пристайко надеется, что следующая встреча "нормандской четврки" состоится в апреле, и отмечает, что до этого времени Киеву следует принять ряд ключевых решений в законодательной плоскости для усиления своей позиции на переговорах.
ИА Новороссия 15:31
Общество

Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества

В пресс-службе добавили, что ждут "более подробного официального ответа от администрации Twitter по поводу блокировки страницы Россотрудничества и возможностях разблокировки".
РИА Новости 12:05
Экономика

Госдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM вчера в 08:31
Политика

Не догавкал. «Эсхатолога» Андрея Окару выгнали из студии «60 минут»

Оскорбившего жителей станицы Луганской «политолога» Андрея Окару ведущий выгнал из студии «60 минут».
REGNUM 15:53
Хоккей

Кравцов возвращается в «Рейнджерс» из «Трактора»

ProstoProSport 08:38
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию Украины

Проект изменений внес президент страны Владимир Зеленский.
Российская газета 16:20
Космос

На МКС сломался американский туалет

Туалет на американском сегменте Международной космической станции опять не работает, астронавты используют аналогичное устройство на российском сегменте, следует из переговоров между экипажем МКС и наземными специалистами, трансляцию которых ведет НАСА.
РИА Новости 11 декабря в 03:49
Армия и оружие

Ростех отгрузил в войска очередную партию «арктических» танков Т-80БВМ

Первая партия «арктических» танков Т-80БВМ поступила в российские войска, о чем сообщил ресурс RG.RU.
Слово и Дело вчера в 12:49
Фигурное катание

Медведева пожаловалась на негатив в социальных сетях

Газета.Ru 16:30
Политика

Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» на фоне санкций США

Украина надеется, что заложенные в новый оборонный бюджет США санкции против "Северного потока — 2" остановят реализацию данного проекта, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 15:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш

13 декабря Алла Борисовна надела расклешенные брюки, которые подчеркнули ее стройные ноги.
Woman.ru 05:15
Происшествия

Документы о сгоревшем в Одессе колледже пытались уничтожить

Lenta.ru 15:28
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года.
РИА Новости 16:47
Происшествия

Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу

Интерфакс 08:23
Армия и оружие

Россию включили в список стран с самым мощным флотом

На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
Известия 11 декабря в 23:49
Шоу-бизнес

Колин Фёрт расстался с женой после 22 лет брака

Британский актер Колин Фёрт ушел от жены Ливии после двадцати двух лет супружеской жизни.
Gazeta.SPb 17:01
Общество

Греф предложил решать конфликт Nginx с Rambler в арбитраже

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал конфликт Nginx с Rambler.
Коммерсантъ 13:05
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости 08:00
Кино

Что изменилось в новом «Джуманджи»

В четверг в российский прокат выходит фильм «Джуманджи: Новый уровень» — продолжение ленты 2017 года «Джуманджи: Зов джунглей».
RT на русском 11 декабря в 14:58
Музыка

Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»

15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
OAnews 11 декабря в 10:09
Авто

Появилась детальная информация о «Русском Прадо»

Новые автомобили 07:33
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в НХЛ, Панарин оформил хет-трик

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости 01:19
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