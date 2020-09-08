Силуанов: снижение ВВП России в 2020 году составит менее 4%
Снижение ВВП России по итогам текущего года составит менее 4%, заявил в ходе выступления на Московском финансовом форуме министр финансов РФ Антон Силуанов.В источнике
Экономика снизится менее 4%, может быть, даже это будут более позитивные фактические данные по экономике… В этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП. А изначально мы планировали профицит чуть меньше 1% ВВП.
С чего всё началось
Минфин подготовил проект бюджета на 2021-2023 годы
Минфин России уже подготовил проект бюджета на 2021-2023 годы, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе стратегической сессии Московского финансового форума.
ТАСС09:37
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