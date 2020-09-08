Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ПРАЙМ
ПРАЙМ

Силуанов: снижение ВВП России в 2020 году составит менее 4%

Снижение ВВП России по итогам текущего года составит менее 4%, заявил в ходе выступления на Московском финансовом форуме министр финансов РФ Антон Силуанов.В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
Экономика снизится менее 4%, может быть, даже это будут более позитивные фактические данные по экономике… В этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП. А изначально мы планировали профицит чуть меньше 1% ВВП.
С чего всё началось
ТАСС

Минфин подготовил проект бюджета на 2021-2023 годы

Минфин России уже подготовил проект бюджета на 2021-2023 годы, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе стратегической сессии Московского финансового форума.
ТАСС09:37
Подробнее о событии
Вести.Ru

Силуанов: годовой дефицит бюджета будет около 4 процентов

Вести.Ru09:46
Газета.Ru

Силуанов назвал степень дефицита бюджета РФ в 2020 году

Газета.Ru10:09
Интерфакс

Силуанов оценил возможный дефицит бюджета 2020 года в примерно 4% ВВП

Интерфакс10:01
RT на русском

Силуанов спрогнозировал спад ВВП России в конце года

RT на русском09:50
Коммерсантъ

Минфин: падение ВВП России по итогам года составит до 4%

Коммерсантъ10:21
ТАСС

Минфин подготовил проект бюджета на 2021-2023 годы

ТАСС09:37
Российская газета

Силуанов ожидает снижения ВВП только на 4%

Российская газета10:07

Forbes назвал 400 богатейших американцев

Третий год подряд планка отсечения для попадания в список составила $2,1 млрд Третий год подряд список возглавил гендиректор Amazon Джефф Безос, он же богатейший бизнесмен мира по версии Forbes.
Forbes07:34

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости10:18
164

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
10

Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.
РИА Новости09:40
676

В воронежских больницах вводят новые места для пациентов с COVID-19

Для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 развернуто 100 дополнительных койко-мест в ВГКБ №2, 60 – в ВГКБ №20, 40 – в ВГКБ №3, сообщили в пресс-центре регионального депздрава во вторник, 8 сентября.
Kursk.com08:03
3

Российских школьников «взяли в заложники» на уроке ОБЖ

Ученикам пятого класса школы №2 в Ишиме Тюменской области провели специальный урок ОБЖ по борьбе с терроризмом, во время которого детей понарошку взяли в заложники люди в масках, камуфляже и с предметом в руках, похожим на оружие, пишет «72.ру».
Lenta.ru09:54
6

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUMвчера в 08:19
367

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
702

Ефремова увезли из Пресненского суда Москвы

Москва, 8 сентября 2020, 14:51 — REGNUM Приговорённого к восьми годам лишения свободы актёра Михаила Ефремова увезли из здания Пресненского районного суда Москвы в СИЗО, сообщает 8 сентября корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM07:51
6

Губернатор Петербурга ответил на слухи про свою отставку

Санкт-Петербург, 8 сентября 2020, 14:02 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опроверг слухи о своей отставке и объяснил причину, из-за которой на официальных документах вместо его подписи стояла вице-губернатора Валерия Пикалева.
REGNUM07:02
42

Тревел-шоу «Орел и решка» станет полнометражным фильмом

"Бюллетень кинопрокатчика" уточняет, что при бюджете 160 млн руб. создатели надеются собрать в прокате 400 млн руб. "История, конечно же, имеет прямое отношение к одному из самых популярных тревел-шоу в нашей стране, которое мы создали с моими партнерами десять лет назад", — объявила Крапивина, выступая на очной защите проектов, претендующих на финансирование Фонда кино.
РБК09:54
1