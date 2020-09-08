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РБК
РБК

Минфин понизил оценку дефицита бюджета в 2020 году до 4% ВВП

Дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года составит 4% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов на стратегической сессии Московского финансового форума.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Силуанов: дефицит бюджета России по итогам года составит около 4% ВВП

Дефицит бюджета РФ по итогам текущего года составит около 4% ВВП, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
ТАССвчера в 10:06
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Вести.Ru

Дефицит бюджета России с 2022 года снизится в 2 раза

Вести.Ru04:12
РБК

Минфин понизил оценку дефицита бюджета в 2020 году до 4% ВВП

РБКвчера в 14:57
ПРАЙМ

Силуанов: снижение ВВП России в 2020 году составит менее 4%

ПРАЙМвчера в 09:41
Интерфакс

Силуанов оценил возможный дефицит бюджета 2020 года в примерно 4% ВВП

Интерфаксвчера в 10:01
RT на русском

Силуанов спрогнозировал спад ВВП России в конце года

RT на русскомвчера в 09:50
Коммерсантъ

На Московском финансовом форуме обсудили жизнь после «коронакризиса»

Коммерсантъвчера в 14:02
ТАСС

Минфин подготовил проект бюджета на 2021-2023 годы

ТАССвчера в 09:37

Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову

Защитник осужденного на 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения заслуженного артиста России подал краткую апелляционную жалобу сразу после вынесения приговора.
Вести.Ru03:58
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Польша предложила Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной», — заявил он в ответ на вопрос о том, готова ли Польша предложить Германии использовать газопровод Baltic Pipe взамен «СП-2».
REGNUM03:35
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На Украине готовы распространить «красную зону» карантина на всю страну

«В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим красной зоны для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости», — цитирует издание источник в Минздраве.
Евразия Daily03:30

ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

«Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация», — говорится в сообщении.
REGNUM04:20

МВД Белоруссии не располагает данными о задержании оппозиционера Знака

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что пока не располагает сведениями по вопросу возможного задержания члена президиума координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака.
РИА Новости02:29
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Трамп объявит о выводе части войск из Ирака и Афганистана

Президент США Дональд Трамп 9 сентября выступит с заявлением о дальнейшем выводе американских войск из Ирака, сообщил пресс-пул Белого дома со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга.
Газета.Ru03:49
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Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу

Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник пропавшей Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему предлагали после задержания вывезти ее за границу, чтобы ослабить напряжение в обществе, пишет ТАСС.
Городовойвчера в 13:52
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