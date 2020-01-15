Экономика
Московский КомсомолецСилуанов назвал сумму на реализацию предложений Путина по демографии
Министр финансов Антон Силуанов сообщил после завершения Послания президента России Владимира Путина, что пакет демографических и социальных стимулов, предложенный главой государства, в этом году обойдется бюджету в 400-450 млрд рублей. "В следующем гораздо выше", - сказал Силуанов.
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.RT на русском05:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Силуанов подсчитал расходы на предложенные Путиным демографические меры
Национальная служба новостей05:48
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 13:49, Ашберн
Политика
Путин предложил вынести на голосование поправки в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно вынести на голосование граждан ряд поправок в Конституцию.
Политика
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
Политика
США и Китай подписали первую часть торгового соглашения
Напомним, накануне подписания временного торгового соглашения США и Китая стали известны основные его параметры, а именно возврат тарифов к состоянию на конец 2017 года, снижение КНР барьеров для внешней торговли с США, переговоры по постоянному торговому договору раз в полгода, а также увеличение американского импорт.
Политика
Медведев лишился кресла премьера из-за неисполнения майского указа
Отставка премьер-министра Дмитрия Медведева связана с недовольством Кремля работой правительства по исполнению майского указа президента.
Биатлон
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Политика
Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия»
"Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал один из осведомленных собеседников агентству РИА "Новости".
Технологии
Сбербанк создал компанию по производству компьютеров
В октябре 2019 года через получение доли в ООО «Цифровые активы» Сбербанк стал совладельцем компании «СберДевайсы», созданной ранее в том же месяце.
Шоу-бизнес
Олег Меньшиков объяснил, почему они с супругой не завели детей
Жена Меньшикова всегда мечтала стать актрисой, однако ее карьера по неизвестным причинам не сложилась.
Политика
Госдума завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
Госдума завтра, 16 января, рассмотрит назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра России.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Политика
В Европарламенте обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны
Депутаты выступали в рамках дискуссии на тему «Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне», трансляция которой велась на сайте Европарламента.
Хоккей
Ковальчук впервые рассказал о трудностях в «Лос-Анджелес Кингз»
Российский форвард Илья Ковальчук вспомнил период, проведенный в составе «Лос-Анджелес Кингз».
Политика
Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию
Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Авто
В России выросли цены на иномарки
Напомним, в связи с повышением утилизационного сбора, с 1 января прогнозировался рост цен на автомобили.
Футбол
Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США
Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Здоровье
Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят
В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Экономика
Курс рубля упал после отставки правительства
В среду, 15 января, российская валюта весьма нервно отреагировала на новость об отставке правительства Дмитрия Медведева.
Футбол
«Зенит» взял Кокорина на сборы в Катар
Экономика
Аналитики рассказали о подорожании в России новостроек на 30% за год
Аналитики подчеркнули, что в сравнении с IV кварталом 2018 года стоимость квадратного метра в новостройках подорожала во всех крупнейших субъектах России за исключением Приморского края, где она снизилась на 16%.
Политика
В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Кино
Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры
Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
Общество
Гидрометцентр перечислил попавшие в зону аномального тепла регионы
По словам специалиста, в зоне аномального тепла окажутся все регионы Центральной России, Москва и Повольжье.
Футбол
Месси назвал самого трудного опекуна в своей карьере
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал самого трудного опекуна, с которым он сталкивался на футбольном поле во время карьеры.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Происшествия
В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк
"По предварительным данным, 15 января 2020 года в 19:52 мск четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме №127 на улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства", - сказал представитель ведомства.
Политика
Польша поддержала создание единого архива о Второй мировой
Общество
Путин начал послание Федеральному Собранию с вопросов демографии
«Сегодня в России почти 147 миллионов человек, но страна вступила в напряженный демографический период», — сказал президент.
Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%
В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка.
Общество