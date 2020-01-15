Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСилуанов назвал сумму на реализацию предложений Путина по демографии

Министр финансов Антон Силуанов сообщил после завершения Послания президента России Владимира Путина, что пакет демографических и социальных стимулов, предложенный главой государства, в этом году обойдется бюджету в 400-450 млрд рублей. "В следующем гораздо выше", - сказал Силуанов.
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Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.
RT на русском05:36

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Силуанов назвал необходимые суммы на объявленные Путиным социальные меры

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Газета.Ru05:56

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Национальная служба новостей05:48

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Интерфакс05:39

Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным демографические меры

Ведомости05:51

Силуанов заявил о наличии средств на демографический пакет Путина

РИА Новости06:16
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 13:49, Ашберн
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