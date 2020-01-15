Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСилуанов назвал сумму на реализацию предложений Путина по демографии

Министр финансов Антон Силуанов сообщил после завершения Послания президента России Владимира Путина, что пакет демографических и социальных стимулов, предложенный главой государства, в этом году обойдется бюджету в 400-450 млрд рублей. "В следующем гораздо выше", - сказал Силуанов.
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Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.
RT на русском05:36

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Глава Минфина оценил новые демографические меры в 450 млрд рублей

Газета.Ru05:56

Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным демографические меры

Ведомости05:51

Силуанов назвал необходимые суммы на объявленные Путиным социальные меры

Известия06:29

Пакет демографических стимулов обойдется бюджету в 400-450 млрд руб. в 2020 году

Интерфакс05:39

Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

RT на русском05:36

Силуанов подсчитал расходы на предложенные Путиным демографические меры

Национальная служба новостей05:48

Силуанов заявил о наличии средств на демографический пакет Путина

РИА Новости06:16
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:15, Ашберн
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
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Общество

Модернизация первичного звена здравоохранения начнется с 1 июля

Программа модернизации первичного звена здравоохранения будет запущена с 1 июля 2020 года, заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию в среду, 15 января.
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
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Международный уголовный суд (МУС) не обладает юрисдикцией для расследования убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил РИА Новости офис прокурора МУС в среду.
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