Экономика
Аргументы и ФактыСилуанов назвал сумму расходов на соцсферу после послания президента
Министр финансов РФ Антон Силуанов оценил объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры, сообщает RT. По мнению Силуанова, дополнительная нагрузка на бюджетные расходы в 2020 году составит от 400 до 450 миллиардов рублей.
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Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.RT на русском05:36
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Силуанов подсчитал расходы на предложенные Путиным демографические меры
Национальная служба новостей05:48
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