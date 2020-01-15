Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.

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Министр финансов РФ Антон Силуанов оценил объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры, сообщает RT. По мнению Силуанова, дополнительная нагрузка на бюджетные расходы в 2020 году составит от 400 до 450 миллиардов рублей.

Силуанов назвал сумму расходов на соцсферу после послания президента

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