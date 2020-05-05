– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Глава министерства финансов России Антон Силуанов назвал условие, при котором российские власти могли бы раздать гражданам страны "вертолетные деньги". Об этом пишет газета "Ведомости". Речь идет о прямой раздаче денежных средств населению.

Армия и оружие Российским военным запретили постоянно пользоваться гаджетами В прошлом году в России вступил в силу закон, который запрещает военным публиковать в интернете или сообщать журналистам сведения о своей служебной деятельности и ведомственной принадлежности. 863

Здоровье Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу". 933

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Общество Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. 101

Общество СМИ: радикалы прошли с портретами пособников нацистов в Одессе Радикалы в Одессе прошли маршем, держа в руках портреты пособников нацистов из ОУН – УПА ("Организации украинских националистов"*), других подобных организаций и символикой нацистской дивизии СС "Галичина", сообщает в субботу местное интернет-издание "Таймер". 12

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Политика ВВС США зафиксировали взрыв российского бака в космосе Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая с образованием 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США. 12

Происшествия Захарова ответила на осквернение постамента памятника Коневу в Праге Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что осквернение вандалами памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу характеризует тех, кто совершил этот поступок. 582

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Экономика Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян. 18

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