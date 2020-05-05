Коронавирус
Газета.RuСилуанов назвал условие раздачи россиянам «вертолетных денег»
Глава министерства финансов России Антон Силуанов назвал условие, при котором российские власти могли бы раздать гражданам страны "вертолетные деньги". Об этом пишет газета "Ведомости". Речь идет о прямой раздаче денежных средств населению.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомости05 мая в 17:00
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Эксперты объяснили, почему власти так упорно сопротивляются раздаче денег населению
Московский Комсомолец06 мая в 10:48
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Общество
Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 07 мая в 11:24
Политика
Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09:30
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко после поздравления с Днем Победы
Актуальные Новости 11:33
Кино
Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале
Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:44
Энергетика
Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне
Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне.
Газета.Ru вчера в 12:15
Армия и оружие
Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск
Россия при любых обстоятельствах реализует планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 17:33
Здоровье
Минздрав предупредил о последствиях нарушения «масочного режима»
По словам заместителя директора НМИЦ фтизиопульмаеологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессора Владимира Чуланова, в настоящее время регистрируются новые случаи заболевания, и опасность распространения инфекции сохраняется.
Peterburg2.ru 12:01
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 16:56
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru вчера в 13:44
Общество
Дуров назвал 7 причин не переезжать в США
vtomske.ru вчера в 00:10
Общество
Глава Минздрава назвал безопасные сроки проведения ЕГЭ
Эпидемиологическая ситуация в России вряд ли изменится настолько, что сдавать Единый госэкзамен (ЕГЭ) в июне будет безопасно.
MOS.news вчера в 07:41
Политика
На Украине предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку
Киев, 9 мая 2020, 06:59 — REGNUM Признать утратившим силу закон, запрещающий производство и распространение георгиевской ленты на Украине, предложил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь»).
REGNUM вчера в 23:59
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Армия и оружие
Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео
Lenta.ru вчера в 11:18
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla не станет самой масштабной игрой серии
Дни24 07 мая в 09:52
Футбол
«Не можем дожать соперника». Гончаренко назвал главную проблему ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением об игре московской команды в сезоне-2019/20.
Спорт-Экспресс 13:30
Космос
Virgin Galactic и NASA объявили о разработке сверхзвукового самолета
Американская компания Virgin Galactic совместно с NASA объявили о намерении создать сверхзвуковой самолет для гражданской и деловой авиации.
Ридус 06 мая в 10:11
Футбол
Экс-игрок сборной Англии прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Экс-игрок сборной Англии Сол Кэмпбелл прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
Газета.Ru 14:51
Космос
Падение Тунгусского метеорита опровергли ученые
Российские астрономы пришли к выводу, что Тунгусский метеорит не падал в 1908 году в Сибири.
Цензуры.Нет 06 мая в 08:32
Общество
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.
Ведомости 14:48
Общество
В Москве скончались 54 пациента с коронавирусом
Российская газета вчера в 14:18
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Общество
Мексиканская авиакомпания полностью перешла на Sukhoi SuperJet 100
Мексиканская авиакомпания InterJet полностью перешла на использование только российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), сообщает издание Milenio со ссылкой на представителей перевозчика.
Lenta.ru 07:12
Авто
Универсал Audi RS6 Avant стал мощнее Bugatti Veyron
Наконец, пакет Stage 5 за 41 932 евро (3,37 млн рублей) позволяет универсалу Audi RS6 Avant зайти на территорию гиперкаров.
За рулем Кубань 16:00
Общество
В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы
В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 15:29
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Наука
Названы страны, где скоро станет невозможно жить
Комсомольская правда вчера в 21:17
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31