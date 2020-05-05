– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

«Средства на стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге», — добавил министр. По поводу поддержки нефтяной отрасли министр отметил, что оправдала себя идея с демпфером.

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