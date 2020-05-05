Коронавирус
РБКСилуанов назвал замороженные из-за вируса проекты и стройки
«Средства на стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге», — добавил министр. По поводу поддержки нефтяной отрасли министр отметил, что оправдала себя идея с демпфером.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Общество
ЕГЭ могут перенести на более поздний срок
ЕГЭ, возможно, перенесут на более поздние сроки. Решение примут после 12 мая, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Чистовик 00:26
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына
Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
В апреле количество заявлений о невозможности погасить долг выросло на 17% по сравнению с показателями февраля—марта, говорит руководитель службы по работе с проблемными кредитами банка «Ренессанс Кредит» Анастасия Малкова.
РБК 00:00
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса
Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
Общество
В Москве провели более 1 млн тестов на коронавирус
Число проведенных в Москве тестирований на выявление нового типа коронавируса превысило 1 млн.
Известия 01:37
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру в «ВЭБ-Арену»
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-Арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Общество
Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС
Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
С Чаяндинского месторождения вывезут 8500 вахтовиков
С Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии вывезут 8500 вахтовиков, оставшиеся будут обеспечивать непрерывный производственный процесс, объявил через пресс-службу глава республики Айсен Николаев.
Интерфакс 01:04
Наука
Биологи нашли два лекарства против коронавируса среди уже существующих
Российская газета вчера в 12:36
Экономика
СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации
В Минтрансе предлагают расширить меры поддержки авиационной отрасли, в том числе обнулить НДС на все внутренние перевозки на десять лет.
РБК 02:00
Политика
Трамп проигнорировал ношение маски на предприятии по их изготовлению
Президент США Дональд Трамп посетил в американском штате Аризона фабрику по изготовлению защитных масок, но сам маску не надел.
Известия 00:23
Космос
Китай сообщил, что запуск новой космической ракеты прошел успешно
Ракета Long March 5B взлетела с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, и через восемь минут беспилотный космический корабль-прототип успешно отделился и вышел на запланированную орбиту, сообщает агентство Синьхуа.
AstroNews.ru вчера в 12:14
Кино
Вин Дизель сообщил, когда выйдет сценарий «Риддика 4»
NewInform вчера в 02:26
Политика
Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
Здоровье
В Алтайском крае выявили более 30 новых случаев коронавируса
Региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19 сообщил о 33 новых случаях инфицирования коронавирусной инфекцией, выявленных за последние сутки в Алтайском крае, география распространения расширились на два района.
РИА Новости 02:09
Политика
Салливан рассказал об оценке Трампа идеи о саммите «ядерной пятерки»
Президенту России Владимиру Путину передали сообщение его американского коллеги Дональда Трампа, в котором тот согласился, что саммит «ядерной пятерки», в которую входят Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция и Китай, — это хорошая идея.
Известия 02:51
Происшествия
Жители Москвы нашли змею у себя на кухне
ТАСС вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева раскрыла обстоятельства заражения коронавирусом
В разговоре с «Собеседником» актриса рассказала, что не понимает, где могла подхватить коронавирус.
Слово и Дело 02:18
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
RT на русском 01:05
Авто
Названы кроссоверы, которые дадут фору внедорожникам
Kia Sorento I 2002-2011 годов выпуска Популярный сегодня кроссовер Kia Sorento начинал свою жизнь как рамный внедорожник с полноценной раздаткой.
32CARS.ru 00:58
Общество
Во Владимирской области выявили 48 новых случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 5 мая лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир вчера в 03:34
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Общество
В Псковской области ограничили карантинные меры
В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Происшествия
Последние секунды жизни лишенного прав водителя попали на видео
Издательство "Пресса" сообщило, ссылаясь на слова инспектора Ряжского ГИБДД, что водитель Mercedes ранее был лишен прав на три года.
Вести.Ru 02:17