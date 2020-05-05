– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

«Средства на стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге», — добавил министр. По словам министра, в результате этих решений в бюджете удалось высвободить около 250 млрд руб.

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