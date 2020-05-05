Коронавирус

РБКРБКСилуанов назвал замороженные из-за вируса проекты и стройки

«Средства на стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге», — добавил министр. По словам министра, в результате этих решений в бюджете удалось высвободить около 250 млрд руб.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомостивчера в 17:00

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Власти не отказываются от строительства скоростной магистрали Москва-Казань

Kazanfirst.ru04:34

Глава Минфина РФ: деньги на строительство трассы М12 Москва – Казань будут выделены уже в этом году

Казанские ведомости03:10

Первые деньги на трассу Москва-Казань выделят в 2020 году

Казанский репортер02:23

Власти не отказываются от строительства трассы Москва — Казань

Реальное время02:40

Министр финансов рассказал о судьбе проекта скоростной трассы Москва – Казань в условиях кризиса

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Силуанов заверил, что трасса Москва – Казань будет построена

Татар-информ01:34

Силуанов назвал замороженные из-за вируса проекты и стройки

РБКвчера в 19:46
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Политика

Сегодня Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом

Президент РФ проведет совещание, на котором обсудят реализацию принятых решений по поддержке экономики и граждан России в связи с эпидемией коронавируса.
Приазовские степи 03:08
1K
Общество

Названо число безработных в России

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что число зарегистрированных безработных граждан в России достигло 1 млн 243 тысяч человек.
RT на русском 08:53
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Культура

Умерла актриса, сыгравшая в «Мимино» и «Зависти богов»

В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Вести.Ru 09:00
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Политика

Глава Минздрава: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших.
Коммерсантъ 07:07
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Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
7,6K
Общество

У министра культуры выявлен коронавирус

У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе

РИА Новости 07:40
Экономика

Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
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Происшествия

Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру

Российская газета 05:33
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Экономика

«Уралкалий» прокомментировал поставки калия из Белоруссии в Китай

Один из крупнейших мировых производителей калия заявил, что согласованная с китайскими партнерами стоимость удобрений в 220 долларов ниже уровня предыдущего договора.
RuNews24.ru 01:10
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Кино

Выход сериала об ангарском маньяке запланирован на осень 2020 года

Ангарск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Выход сериала об ангарском маньяке Михаиле Попкове запланирован на осень 2020 года.
Телеинформ вчера в 23:12
44
Политика

ФРГ передаст России часть оцифрованных архивов о советских пленных

Германия 6 мая передаст России первую часть оцифрованных архивов о почти 0,5 млн советских военнопленных, сообщает газета «Известия» со ссылкой на российское посольство в ФРГ и Федеральный архив города Кобленц.
RT на русском вчера в 22:56
Общество

Минобрнауки пока не планирует переносить начало учебного года

Министерство науки и высшего образования РФ пока не собирается переносить начало учебного года с 1 сентября на октябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 08:50
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

Россия и Белоруссия придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом, Москва надеется, что разные технологии и методики не приведут к взрывному росту числа инфицированных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
22
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM вчера в 09:45
1,1K
Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
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Общество

СМИ сообщили о планах ввести масочный режим в Москве

Власти Москвы намерены вслед за другими регионами ввести обязательный режим ношения медицинских масок и респираторов в общественных местах.
РБК 08:46
82
Общество

Главу Омска просят принять на лечение 1500 человек из Якутии

Вестник 04:00
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Шоу-бизнес

Собчак посоветовала Варнаве найти говорящего «заткнись» сильного мужчину

Собчак посоветовала ей найти «сильного мужчину». Запись их беседы опубликована на YouTube-канале ведущей.
Lenta.ru 08:01
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Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета вчера в 02:31
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Политика

Песков оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

Песков отметил, что однозначных заявлений не может быть, поскольку вирус изучается, идет обмен информацией.
РИА Новости 07:35
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Кино

Режиссер «Иллюзии обмана» Луи Летерье может поставить сиквел «Яркости»

Стрим-сервис Netflix предлагает Луи Летерье («Перевозчик», «Иллюзия обмана») занять режиссерское кресло фантастического боевика «Яркость 2», сиквела картины 2017 года.
КиноПоиск 03:09
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном

Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38
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Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
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Общество

Space X поможет Тому Крузу снять первый внеземной фильм

ИА Красная Весна вчера в 08:33
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Общество

В Кольчугино вводят карантин из-за коронавируса

Областные власти из-за угрозы распространения коронавируса закрывают город Кольчугино.
Призыв (г. Владимир) 08:37
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Наука

У коронавируса нашли новую опасную мутацию

Ученые из Национальной лаборатории Лос-Аламоса (США), Института вакцин Дьюка (США) и Шеффилдского университета (Великобритания) обнаружили у коронавируса SARS-CoV-2 новую мутацию, которая с начала февраля получила распространение в Европе.
Lenta.ru 07:37
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Футбол

Мамаев рассказал об отношениях с Кокориным после колонии

Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин продолжают дружить после освобождения из колонии.
ФАН 02:50
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Гаджеты

Microsoft выпустила гоночную игру Forza Street на Android и iOS

Остальные игроки iOS и Android устройств в первые 30 дней в качестве бонуса за установку игры получат Ford GT.
Astera вчера в 14:45
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Как работают Яндекс.Новости?
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