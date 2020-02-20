Экономика
РБКСилуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
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Армия и оружие
Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе
Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Происшествия
У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус
Врачи не нашли новый тип коронавируса COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализировали второй раз.
Политика
Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина
Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Шоу-бизнес
Как выглядит после четвертого кесарева, показала Оксана Самойлова
О своем самочувствии после четвертого кесарева сечения модель рассказала в своем Instagram.
Экономика
ЦБ напечатает деньги для расплаты с миноритариями Сбербанка
ЦБ включит печатный станок для выполнения условий сделки по продаже Сбербанка Минфину, рассказали «Известиям» три знакомых с ситуацией источника.
Общество
Минфин назвал траты на голосование по изменению Конституции
Средства на проведение общероссийского голосования по изменению Конституции будут выделены с учетом фактического уровня инфляции.
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина
«Вашингтон» же проиграл третий матч кряду. Ранее НХЛ опубликовала видео 699-го гола в заокеанской карьере Овечкина.
Политика
NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа
Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Тошич может продолжить карьеру в Казахстане
Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич может стать игроком казахстанского "Кайрата", сообщает Telegraf.
Общество
Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes
Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Общество
В Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса
Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса (COVID-2019) начнутся не ранее апреля.
Кино
В Москве прошла премьера фильма «Калашников»
Премьерный показ фильма, посвященного легендарному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, прошел в киноцентре "Октябрь" во вторник.
Общество
Сенатор Рязанский пристыдил звезд, пожаловавшихся на маленькие пенсии
Известным артистам не стоит жаловаться на маленькие пенсии.
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Политика
Климкин допустил «сделку» России с Западом по разделу сфер влияния
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом для «раздела сфер влияния» в мире.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как пытается угнаться за сыном на горных лыжах
Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Происшествия
Под Саратовом мужчина погиб, упав в шахту лифта
Мужчина погиб в результате падения в шахту лифта, куда его затянуло тросом в городе Балаково в Саратовской области.
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом
Общество
Военный суд оставил под арестом замглавы Генштаба ВС России Арсланова
Второй Западный окружной военный суд Москвы признал законным арест замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, отклонив жалобу защиты, передает корр. ТАСС из зала суда.
Кино
Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»
Происшествия
Пристав обвинен в халатности после гибели экс-сотрудника ФСИН в суде
Обвинение в халатности предъявили следователи судебному приставу, досматривавшему посетителей на входе в Чертановский суд Москвы, где покончил с собой бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Общество
Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу
Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
Армия и оружие
Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
Как отмечают эксперты, несмотря на то, что F-15EX развивает более высокую скорость, чем Су-35С – 2,5 Маха против 2,25 Маха - российский самолет оснащен более мощным радаром "Ирбис-Э".
Общество
Врач рассказала, кому нельзя есть блины
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Мамонтова рассказала в беседе с "АиФ", кому следует отказаться от употребления блинов.
Происшествия
Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы
Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.