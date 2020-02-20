Экономика

РБКРБКСилуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд

Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
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Силуанов счел налоговую нагрузку на труд запредельной

РЕН ТВвчера в 21:29

Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд в России запредельной

Российская газетавчера в 17:00

Силуанов заявил о чрезмерной налоговой нагрузке на труд

Известиявчера в 08:35

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 11:10

Силуанов заявил о запредельной налоговой нагрузке на труд в России

RT на русскомвчера в 09:20

Силуанов сообщил, что законопроектов о снижении страховых взносов на данный момент нет

ТАССвчера в 08:53

Силуанов счел налоговую нагрузку на труд запредельной

РИА Новостивчера в 13:55
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Армия и оружие

Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе

Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Российская газета 00:23
Происшествия

У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус

Врачи не нашли новый тип коронавируса COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализировали второй раз.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Политика

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Шоу-бизнес

Как выглядит после четвертого кесарева, показала Оксана Самойлова

О своем самочувствии после четвертого кесарева сечения модель рассказала в своем Instagram.
Privet-Rostov.ru 19 февраля в 23:52
Экономика

ЦБ напечатает деньги для расплаты с миноритариями Сбербанка

ЦБ включит печатный станок для выполнения условий сделки по продаже Сбербанка Минфину, рассказали «Известиям» три знакомых с ситуацией источника.
Известия вчера в 19:23
Общество

Минфин назвал траты на голосование по изменению Конституции

Средства на проведение общероссийского голосования по изменению Конституции будут выделены с учетом фактического уровня инфляции.
Известия вчера в 16:01
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина

«Вашингтон» же проиграл третий матч кряду. Ранее НХЛ опубликовала видео 699-го гола в заокеанской карьере Овечкина.
RT на русском 00:11
Политика

NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа

Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Интерфакс вчера в 19:18
Общество

Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек

В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
REGNUM вчера в 05:34
Футбол

Экс-игрок ЦСКА Тошич может продолжить карьеру в Казахстане

Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич может стать игроком казахстанского "Кайрата", сообщает Telegraf.
Газета.Ru вчера в 23:20
Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
ТАСС вчера в 00:16
Интернет

Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

Astera 19 февраля в 12:03
Общество

В Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса (COVID-2019) начнутся не ранее апреля.
RT на русском вчера в 23:17
Кино

В Москве прошла премьера фильма «Калашников»

Премьерный показ фильма, посвященного легендарному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, прошел в киноцентре "Октябрь" во вторник.
ТАСС 18 февраля в 14:38
Общество

Сенатор Рязанский пристыдил звезд, пожаловавшихся на маленькие пенсии

Известным артистам не стоит жаловаться на маленькие пенсии.
Вместе-РФ вчера в 09:38
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском вчера в 16:50
Политика

Климкин допустил «сделку» России с Западом по разделу сфер влияния

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом для «раздела сфер влияния» в мире.
РБК вчера в 03:06
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как пытается угнаться за сыном на горных лыжах

Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор вчера в 04:40
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 19 февраля в 03:08
Происшествия

Под Саратовом мужчина погиб, упав в шахту лифта

Мужчина погиб в результате падения в шахту лифта, куда его затянуло тросом в городе Балаково в Саратовской области.
REGNUM вчера в 14:45
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом

ToDay News Ufa 18 февраля в 11:49
Общество

Военный суд оставил под арестом замглавы Генштаба ВС России Арсланова

Второй Западный окружной военный суд Москвы признал законным арест замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, отклонив жалобу защиты, передает корр. ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 10:25
Кино

Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

РИА Новости вчера в 20:54
Происшествия

Пристав обвинен в халатности после гибели экс-сотрудника ФСИН в суде

Обвинение в халатности предъявили следователи судебному приставу, досматривавшему посетителей на входе в Чертановский суд Москвы, где покончил с собой бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов.
РЕН ТВ вчера в 19:16
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Общество

Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу

Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
REGNUM 18 февраля в 12:38
Армия и оружие

Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX

Как отмечают эксперты, несмотря на то, что F-15EX развивает более высокую скорость, чем Су-35С – 2,5 Маха против 2,25 Маха - российский самолет оснащен более мощным радаром "Ирбис-Э".
РИА Новости вчера в 21:45
Общество

Врач рассказала, кому нельзя есть блины

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Мамонтова рассказала в беседе с "АиФ", кому следует отказаться от употребления блинов.
РИА Новости вчера в 23:15
Происшествия

Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы

Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
RT на русском вчера в 14:30
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