Экономика
Газета.RuСилуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК. Министр охарактеризовал существующую нагрузку на труд как "запредельную" и отметил, что правительство рассматривает вопрос ее снижения.
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Кино
Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236
Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
Политика
Лидеры стран ЕС призвали прекратить военные действия в Идлибе
Лидеры 27 стран-членов Евросоюза призвали стороны конфликта в сирийской провинции Идлиб немедленно прекратить военные действия.
Армия и оружие
Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Фигурное катание
Плющенко рекомендовал Медведевой завершить карьеру
Двукратный олимпийский чемпион, фигурист Евгений Плющенко посоветовал своей коллеге Евгении Медведевой завершить спортивную карьеру.
Футбол
Экс-игрок «Локомотива» Фернандеш получал в месяц около 300 млн рублей
Решение было вынесено в пользу португальца и обязало «Локомотив» выплатить футболисту 11 млн рублей плюс 5% инфляции, а также около € 5000 в качестве судебных издержек.
Экономика
ЦБ напечатает деньги для расплаты с миноритариями Сбербанка
ЦБ включит печатный станок для выполнения условий сделки по продаже Сбербанка Минфину, рассказали «Известиям» три знакомых с ситуацией источника.
Происшествия
Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая
Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала архивные кадры своего выпускного
Яна Рудковская была приглашена в качестве гостя на программу к Максиму Галкину, в ходе которой были показаны раритетные кадры школьного выпускного знаменитости.
Экономика
«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Авто
Полноприводные автомобили заняли больше трети авторынка России
В прошлом году на автомобильном рынке России доля полноприводных автомобилей превысила отметку в 34%.
Киберспорт
В следующей части Serious Sam появятся гиганты с двуручными молотами
Devolver Digital продолжает «сливать» в сеть кадры из предстоящей игры Serious Sam 4: Planet Badass.
Наука
Способности мозга были обнаружены у человеческой кожи
Учеными была обнаружена в некоторых клетках кожи нейроподобная активность, которая обычно характерна для мозга.
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на «Евровидение» белорусского певца
Певец и композитор Юрий Лоза оценил идею композитора и продюсера Игоря Крутого отправить на конкурс "Евровидение" от России белорусского исполнителя Тимофея Морозова, выступающего под псевдонимом Тима Белорусских.
Футбол
«Брюгге» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в первом матче ЛЕ
Вничью закончился матч между «Брюгге» и «Манчестер Юнайтед» 20 февраля, проходивший в рамках в 1/16 финала Лиги Европы.
Шоу-бизнес
Как выглядит после четвертого кесарева, показала Оксана Самойлова
О своем самочувствии после четвертого кесарева сечения модель рассказала в своем Instagram.
Политика
Шнуров в стихах оценил реакцию на своё вступление в партию
Армия и оружие
Турция подтвердила, что США могут направить ей Patriot
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Соединенные Штаты могли бы поставить республике зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Армия и оружие
По российским военным в Сирии выпущены ракеты Турции
Немногим более суток назад российская военная авиабаза «Хмеймим», расположенная на территории Сирии, подверглась ракетному обстрелу со стороны т.н. зоны деэскалации.
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые кардинально поменяла имидж
Экс-солистка "ВИА Гры" первый раз в жизни обрезала челку.
Политика
Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком
Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс поделился мнением о том, какой способ борьбы с раком является наиболее эффективным, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Лидера Братской ОПГ Моляка обвинили в ликвидации пятерых авторитетов
Перед судом присяжных предстали четверо подсудимых, среди которых бывший депутат думы Братска Вадим Моляков — предполагаемый лидер Братской ОПГ, известный по прозвищу Моляк, указывает издание «Тайшет24».
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в комедии
Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Общество