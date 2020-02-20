Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.

Экономика Рынок смартфонов в России бьёт рекорды: в лидеры вырвалась Huawei Лидером российского рынка смартфонов по итогам последней четверти и 2019 года в целом стала китайская компания Huawei, сумевшая оттеснить на второе место прежнего лидера — южнокорейского гиганта Samsung.

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Политика МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.

Космос В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона Сегодня, 18 февраля, исполнилось 90 лет со дня открытия планеты Плутон. В Оренбургской области это астрономическое тело видно в телескоп.

Происшествия В Красноярске водитель сбил журналиста телеканала «Россия» Водитель автомобиля Mercedes в Красноярске сбил журналиста телеканала «Россия» Павла Брыкина, который пытался взять у него интервью, сообщает ТАСС.

Биатлон Слепцова ответила на высказывания Самуэльссона о её виновности Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова прокомментировала слова шведа Себастьяна Самуэльссона о её виновности в нарушении антидопинговых правил.

Общество Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.

Гаджеты Выпущена предварительная версия Android 11 с массой улучшений Google, как и ожидалось, выпустила раньше обычного срока Android 11 Developer Preview, чтобы разработчики могли протестировать новую версию мобильной ОС перед запуском финальной сборки в этом году.

Экономика ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.

Происшествия Суд арестовал экс-помощницу Дворковича Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.