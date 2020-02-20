Экономика
РБКСилуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
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Происшествия
На Украине полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя
Политика
Макрон и Меркель предложили Путину провести встречу с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном.
Общество
Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов
Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 года ст. 54.1 Налогового кодекса преувеличены, считает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
Политика
Путин рассказал о правильном ударении в слове «украинцы»
Президент России Владимир Путин в ходе интервью агентству ТАСС рассказал о правильном ударении в слове «украинцы».
Экономика
Рынок смартфонов в России бьёт рекорды: в лидеры вырвалась Huawei
Лидером российского рынка смартфонов по итогам последней четверти и 2019 года в целом стала китайская компания Huawei, сумевшая оттеснить на второе место прежнего лидера — южнокорейского гиганта Samsung.
Шоу-бизнес
Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом
Американский актер, звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом. Об этом сообщило издание Daily Mail 19 февраля.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не оставит Идлиб Асаду
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция турецких военных в сирийском Идлибе может начаться в любой момент.
Общество
Создатели «Ведьмака 3» будут получать 80% выручки от продаж в Steam
CD Projekt Red начнет получать 80% выручки от проданных копий «Ведьмак 3: Дикая Охота» в Steam. Об этом студия объявила в твиттере.
Политика
МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках
Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
Космос
В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона
Сегодня, 18 февраля, исполнилось 90 лет со дня открытия планеты Плутон. В Оренбургской области это астрономическое тело видно в телескоп.
Общество
В России прекратили производство холодильников «Саратов»
В Саратове прекращают производство легендарных одноименных холодильников.
Происшествия
В Красноярске водитель сбил журналиста телеканала «Россия»
Водитель автомобиля Mercedes в Красноярске сбил журналиста телеканала «Россия» Павла Брыкина, который пытался взять у него интервью, сообщает ТАСС.
Общество
Путин ответил на вопрос, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц
Женщина спросила у президента, как прожить на 10 800 руб. в месяц, пишет «Интерфакс».
Армия и оружие
МИД указал на нарушение Турцией договоренностей по Сирии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала поддержку Турцией атаки боевиков на сирийские войска в районе Идлибской зоны деэскалации.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Биатлон
Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце.
Биатлон
Слепцова ответила на высказывания Самуэльссона о её виновности
Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова прокомментировала слова шведа Себастьяна Самуэльссона о её виновности в нарушении антидопинговых правил.
Общество
Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Происшествия
В аэропорту Шереметьево при ремонте в терминале С обрушился потолок
"Во время ремонта в одной из частей нового терминала С в аэропорту Шереметьево, которая не используется, упала небольшая часть потолка", - сказал собеседник агентства.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты
«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
Общество
Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб
Здоровье
План «Б»: вместо Новых Санжар эвакуированных из Китая украинцев везут в Кривой Рог — СМИ
Эвакуированных из Китая граждан Украины могут поместить на карантин не в санатории в Новых Санжарах, как планировалось ранее, а в больницах Кривого Рога – там для них уже готовят специальные боксы.
Футбол
Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли «Бенфику» в матче Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" на своем поле нанесли поражение португальской "Бенфике" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Гаджеты
Выпущена предварительная версия Android 11 с массой улучшений
Google, как и ожидалось, выпустила раньше обычного срока Android 11 Developer Preview, чтобы разработчики могли протестировать новую версию мобильной ОС перед запуском финальной сборки в этом году.
Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Происшествия
Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы
Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
Происшествия
Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Общество
Украинку отказались эвакуировать из Китая из-за собаки
Гражданка Украины Анастасия Зинченко не была допущена к эвакуации из КНР из-за того, что не согласилась оставить свою собаку в Китае.