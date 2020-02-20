Экономика
РБКСилуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
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с чего всё началось
«Высокая нагрузка, которую не увидишь в других странах, где значительную часть страховых отчислений берут на себя работники», — сказал министр в интервью РБК.Радио Комсомольская правдавчера в 09:50
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Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
Автоспорт
Квят стал четвертым в третий день тестов в Барселоне
Единственный российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят из Alfa Tauri стал четвертым (+1,695).
Политика
Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов
Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Футбол
«Ливерпуль» лишился Хендерсона из-за травмы на три недели
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления полузащитника Джордана Хендерсона, получившего травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1).
Общество
Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова
Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Армия и оружие
Анкара закроет Босфор для «Сирийского экспресса» ВМФ России
Портал сообщает, что в последние дни Анкара запретила пролет военно-транспортному самолету Ту-154 ВКС РФ и двум бомбардировщикам Су-24М над своей территорий.
Космос
Запуск спутника «Ресурс-П» №4 отложили на 2021 год
Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 планируется на первый квартал или на ноябрь 2021 года.
Армия и оружие
Песков оценил угрозу столкновения России и Турции в Идлибе
Москва глубоко обеспокоена ситуацией в сирийской провинции Идлиб, по этом вопросу с Анкарой идёт постоянное обсуждение, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Культура
Ural Music Night выиграл президентский грант на 40 миллионов
Проект лагеря для музыкантов Ural Music Camp от создателей Ural Music Night также выиграл грант на сумму 1,3 миллионов рублей.
Политика
Двое заместителей генпрокурора РФ подали в отставку
Заместители генерального прокурора РФ Юрий Гулягин и Леонид Коржинек подали в отставку.
Футбол
«Арсенал» одержал победу над «Олимпиакосом» в Лиге Европы
Лондонский «Арсенал» в выездном первом матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл «Олимпиакос» с минимальным счетом — 1:0.
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Отцы-основатели украинского национализма никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией, напомнил Владимир Путин.
Общество
Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной
Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
Общество
Валерия создаст партию «Сильные женщины»
Певица Валерия создаст политическую партию, которая будет выступать за права женщин и борьбу с домашним насилием.
Музыка
Барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон выступит в России
Барабанщик культовой группы Pink Floyd, который также был одним из ее основателей, Ник Мейсон представит в России свой проект Saucerful Of Secrets, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концертного агентства TCI.
Армия и оружие
Директор Росгвардии поздравил подчиненных с Днем защитника Отечества
Сегодня в Москве в центральном аппарате Росгвардии глава ведомства Виктор Золотов поздравил своих подчиненных и ветеранов с наступающим праздником - Днем защитника Отечества.
Футбол
Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
Здоровье
Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ
Футбол
Клубы решили все вопросы с РПЛ по контракту с титульным спонсором
По данным «СЭ», сняты последние вопросы клубов по контракту РПЛ и «Тинькофф Банк» о титульном спонсорстве.
Политика
Гаспарян рассказал, как может закончиться гражданская война в Донбассе
Будет большой удачей, если конфликт в Донбассе будет заморожен по приднестровскому сценарию, заявил публицист и радиоведущий Армен Гаспарян на пресс-конференции в Москве.
Политика
Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры
Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
Общество
Мизерная пенсия на Украине стала ключевой проблемой для властей
«82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой которая требует решения», — подчеркнула замминистра.
Кино
В прокат выходит «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
В четверг, 20 февраля, в российский прокат выходит "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим в главной роли.
Общество
Россиянку задержали в Испании по запросу США
Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» «Всероссийского центра карантина растений», россиянку Олесю Красилову, задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.
Происшествия
В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус
Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
Фигурное катание
Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
Хоккей
«Барыс» обыграл клуб «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
Общество
Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране
Число жителей Украины, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилось до 25%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.
Шоу-бизнес
Британка покорила сеть исполнением хита Леди Гаги в подземном переходе
Одна из участниц покорила сеть исполнением хита Леди Гаги Shallow.