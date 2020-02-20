Экономика
РИА НовостиСилуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной
Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.Газета.Ru09:59
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