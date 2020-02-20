с чего всё началось

Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Общество Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа Адвокат Джулиана Ассанжа заявил, что его подзащитному предлагалось президентское помилование в обмен на опровержение информации о вмешательстве России в ход президентских выборов в 2016-м году.

Общество Бывшую помощницу вице-премьера обвиняют в получении взятки Бывшая помощница вице-премьера России Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на 4 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя Следственного комитета (СК) России.

Общество Правительство запретило гражданам Китая въезд в Россию Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о запрете въезда на территорию России для граждан Китая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на аппарат вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой.

Политика Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.

Экономика Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.

Общество Украинке с собакой отказали в эвакуации из Ухани Киевские власти отказались эвакуировать из Ухани гражданку Украины с собакой, об этом рассказала сама девушка на своей странице в Instagram.

Политика Госдума уточняет право ФСО применять боевую технику Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве ФСО применять боевую технику, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

Кино Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом Тимур Бекмамбетов сразу поставил актеру условие – ему нужно будет сильно похудеть, поскольку знаменитый герой Михаил Девятаев в момент побега из концлагеря весил около 39 кг.

Авто ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".

Здоровье В ВОЗ рассказали об испытаниях двух лекарств от коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в организации ждут результатов двух клинических испытаний лекарств от нового типа коронавируса COVID-2019.