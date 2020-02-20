Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной

Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
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Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК
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Газета.Ru09:59

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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:10

Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной

Газета.Ru09:59

Силуанов заявил о чрезмерной налоговой нагрузке на труд

Известия08:35

Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной

РИА Новости09:06

Силуанов заявил о запредельных налогах на труд в России

Взгляд.ру08:58

Силуанов сообщил, что законопроектов о снижении страховых взносов на данный момент нет

ТАСС08:53

Силуанов заявил о запредельной налоговой нагрузке на труд в России

RT на русском09:20
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Происшествия

В Уфе подозреваемый в убийстве жены покончил с собой в здании суда

По данным ProUfu и KP.ru, 57-летнего мужчину задержали 16 февраля по подозрению в убийстве жены. Она скончалась от многочисленных побоев.
Полит.ру 09:47
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

RT на русском 09:16
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru 06:21
Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник отменил решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам компании ЮКОС.
BFM.ru 18 февраля в 04:40
Общество

Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова

Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 10:28
Политика

Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа

Адвокат Джулиана Ассанжа заявил, что его подзащитному предлагалось президентское помилование в обмен на опровержение информации о вмешательстве России в ход президентских выборов в 2016-м году.
Новые Ведомости 05:32
Общество

Аваков встретился с протестующими против размещения украинцев из КНР

РЕН ТВ 07:58
Армия и оружие

Bloomberg: Турция запросила у США зенитные ракетные комплексы Patriot

Агентство Bloomberg сообщило в четверг, что Турция запросила у США два зенитных ракетных комплекса Patriot.
ТАСС 10:44
Общество

Бывшую помощницу вице-премьера обвиняют в получении взятки

Бывшая помощница вице-премьера России Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на 4 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя Следственного комитета (СК) России.
Газета.Ru 10:46
Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

ТАСС 00:16
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Политика

Владимир Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности.
Народные новости 18 февраля в 11:44
Общество

Правительство запретило гражданам Китая въезд в Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о запрете въезда на территорию России для граждан Китая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на аппарат вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой.
Газета.Ru 18 февраля в 12:43
Политика

Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 06:22
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU вчера в 03:08
Биатлон

Сборная Норвегии выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону

Российская газета 10:32
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Вечерняя Казань 02:08
Общество

Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге

РБК вчера в 06:22
Происшествия

Опубликовано видео жесткой посадки Ан-2 в Магадане

В сети появилось видео жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане.
Газета.Ru 06:40
Музыка

Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата

ToDay News Ufa вчера в 06:49
Общество

Украинке с собакой отказали в эвакуации из Ухани

Киевские власти отказались эвакуировать из Ухани гражданку Украины с собакой, об этом рассказала сама девушка на своей странице в Instagram.
NewInform 02:54
Политика

Госдума уточняет право ФСО применять боевую технику

Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве ФСО применять боевую технику, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.
REGNUM 07:41
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом

Тимур Бекмамбетов сразу поставил актеру условие – ему нужно будет сильно похудеть, поскольку знаменитый герой Михаил Девятаев в момент побега из концлагеря весил около 39 кг.
Kleo.ru 07:05
Экономика

В ПФР напомнили о получении пенсий на карту платежной системы «Мир»

Гражданам, которые пока получают пенсии через другие платежные системы, карты «Мир» выдают по истечении срока действия нынешних карт.
РБК вчера в 15:09
Авто

ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей

Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".
РБК вчера в 12:45
Наука

Квантовая нейросеть начала работать с квантовыми данными

Немецкие физики из Ганноверского университета имени Лейбница создали квантовую нейросеть для произвольных вычислений.
МедиаПоток 06:48
Здоровье

В ВОЗ рассказали об испытаниях двух лекарств от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в организации ждут результатов двух клинических испытаний лекарств от нового типа коронавируса COVID-2019.
RT на русском 10:58
Шоу-бизнес

Ксения Бородина защитила мужа от нападок хейтеров

Ксения Бородина в очередной раз устроила скандал в Сети и резко ответила на нападки хейтеров, которые назвали ее мужа альфонсом.
Экспресс газета 02:51
Здоровье

Россиян предупредили о глазном гриппе, от которого нет лекарств

Немецкие врачи обеспокоены тем, что в Германии люди часто заражаются глазным гриппом. Данная болезнь также оказывается серьезной и опасной.
ToDay News Ufa 18 февраля в 05:51
Армия и оружие

Подземный город террористов обнаружили в Сирии

Пятый канал 10:17
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