Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.

Происшествия Замминистра правительства Забайкалья оставили под стражей Задержанному за взятку замминистра правительства Забайкальского края, экс-руководителю администрации Читы Олегу Кузнецову не удалось убедить суд в необходимости помещения его под домашний арест.

Музыка Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение белорусского певца Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал в эфире НСН предложение Игоря Крутого отправить на Евровидение от России певца Тимофея Морозова (Тиму Белорусских).

Общество Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах Сенаторы уверены, что такая мера позволит бороться с борщевиком не только на участках сельскохозяйственного значения, но и на дачах, которые часто являются источником распространения семян вредоносного растения.

Происшествия У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус Врачи не нашли новый тип коронавируса COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализировали второй раз.

Спорт Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур» Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.

Единоборства Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.

Политика В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.

Происшествия В Красноярске задержали водителя, который сбил журналиста Водитель, сбивший на автомобиле Mercedes журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, задержан в Красноярске на 48 часов до избрания ему меры пресечения.

Политика NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.

Происшествия Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".

Общество Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.

Здоровье Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.

Космос Спутники SpaceX могут создать помехи телескопам Эксперты отметили, что планы корпорации SpaceX по выводу на орбиту сразу 30 000 спутников связи Starlink серьёзно осложнят астрономам наблюдение за космическими объектами в самое тёмное время ночи, которое является самым продуктивным периодом с точки зрения изучения неба.

Спорт АМФР и РФС ищут решение, чтобы допустить Акатьеву до финала ЧР Ассоциация мини-футбола России (АМФР) и Российский футбольный союз (РФС) постараются найти решение, которое позволит юной футболистке Арине Акатьевой принять участие в первенстве России по мини-футболу среди мальчиков, сообщил РИА Новости глава АМФР и член исполкома РФС Эмиль Алиев.