Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.

Общество Россия временно запретила въезд гражданам Китая Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Авто Фирма Peugeot представила пикап Landtrek Компания Peugeot совместно с китайским автопроизводителем Changan подготовила для рынков Латинской Америки и Африки пикап Landtrek.

Происшествия Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.

Общество В Mercedes удивили оригинальным рулевым управлением Льюис Хэмилтон и рулевое управление новой машины Mercedes оказалось в центре внимания во второй день тестов в Барселоне.

Культура Режиссер «Карточного домика» снимет сериал про Октябрьскую революцию Американский режиссер и исполнительный продюсер двух серий "Карточного домика" Джон Дэвид Коулс вместе с международной командой снимет сериал "Изумрудный глаз" об истории Октябрьской революции, передает Deadline.

Кино Дженнифер Лоуренс снимется в комедии Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").

Здоровье В Минздраве назвали сумму, необходимую для лечения больных СМА Для решения вопроса Минздрав проводил встречи с производителями лекарств, необходимых для лечения заболевания, удалось добиться некоторого снижения цены, но все же эта группа лекарств достаточно дорогостоящая.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал флота Касатонов» продолжил испытания Для продолжения испытаний в Баренцево море вышел фрегат «Адмирал флота Касатонов», сообщает пресс-служба Северного флота 20 февраля на официальном сайте Минобороны РФ.

Шоу-бизнес Ксения Бородина защитила мужа от нападок хейтеров Ксения Бородина в очередной раз устроила скандал в Сети и резко ответила на нападки хейтеров, которые назвали ее мужа альфонсом.

Общество Сергей Обрывалин стал первым замминистра культуры Сергей Обрывалин стал первым заместителем министра культуры РФ Ольги Любимовой, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Технологии Google выпустила новую версию Android Google выпустила версию операционной системы Android 11 для разработчиков приложений, сообщает портал 9to5google.