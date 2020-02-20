Экономика
РБКСилуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
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Политика
Запрет переговоров о передаче территорий РФ впишут в Конституцию
В российскую Конституцию внесут поправку о запрете переговоров о передаче территорий России.
Армия и оружие
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Общество
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Общество
Плавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию
Вечером 20 февраля началась транспортировка из США в Россию стартовой платформы плавучего космодрома «Морской старт».
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые кардинально поменяла имидж
Экс-солистка "ВИА Гры" первый раз в жизни обрезала челку.
Авто
Фирма Peugeot представила пикап Landtrek
Компания Peugeot совместно с китайским автопроизводителем Changan подготовила для рынков Латинской Америки и Африки пикап Landtrek.
Армия и оружие
Эксперт: Закрытие Турции на официальном уровне не обсуждается
Запрет на продажу турпакетов в Турцию не обсуждается в правительстве, а также в ведомствах, регулирующих туристическую отрасль.
Происшествия
Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его
Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Общество
Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.
Общество
В Mercedes удивили оригинальным рулевым управлением
Льюис Хэмилтон и рулевое управление новой машины Mercedes оказалось в центре внимания во второй день тестов в Барселоне.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Культура
Режиссер «Карточного домика» снимет сериал про Октябрьскую революцию
Американский режиссер и исполнительный продюсер двух серий "Карточного домика" Джон Дэвид Коулс вместе с международной командой снимет сериал "Изумрудный глаз" об истории Октябрьской революции, передает Deadline.
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в комедии
Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Здоровье
В Минздраве назвали сумму, необходимую для лечения больных СМА
Для решения вопроса Минздрав проводил встречи с производителями лекарств, необходимых для лечения заболевания, удалось добиться некоторого снижения цены, но все же эта группа лекарств достаточно дорогостоящая.
Армия и оружие
Германия и Франция создадут истребитель шестого поколения
Первая ступень создания истребителя шестого поколения, по подсчетам Франции и Германии, потребует инвестиций в объеме 155 миллионов евро.
Общество
Гончарук рассказал о состоянии эвакуированных из КНР украинцев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что у эвакуированных из Китая граждан не выявлено признаков заболевания вирусными заболеваниями.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» продолжил испытания
Для продолжения испытаний в Баренцево море вышел фрегат «Адмирал флота Касатонов», сообщает пресс-служба Северного флота 20 февраля на официальном сайте Минобороны РФ.
Шоу-бизнес
Алсу покупала голоса за дочь на шоу «Голос»
Алсу отметила, что каждое сообщение стоило денег. Лично она отправила 40 смс за дочь Микеллу.
Наука
В пещерном кладбище неандертальцев обнаружена новая «цветочная могила»
В известной пещере Шанидар, которая располагается на территории Ирака, ученые смогли найти новые останки неандертальца.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина защитила мужа от нападок хейтеров
Ксения Бородина в очередной раз устроила скандал в Сети и резко ответила на нападки хейтеров, которые назвали ее мужа альфонсом.
Общество
Сергей Обрывалин стал первым замминистра культуры
Сергей Обрывалин стал первым заместителем министра культуры РФ Ольги Любимовой, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Технологии
Google выпустила новую версию Android
Google выпустила версию операционной системы Android 11 для разработчиков приложений, сообщает портал 9to5google.
Здоровье
В Китае зафиксировано повторное появление коронавируса у вылечившихся
В стране зафиксировано повторное появление коронавируса у уже вылечившихся от него людей.
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Наука
Эксперты выяснили, как можно бороться с мигренью
Проведя эксперименты с десятками добровольцев, страдающих мигренью, сотрудники Университета Бирмингема (Великобритания) доказали, что гипервозбудимость зрительной коры мозга действительно имеет прямое отношение к механизму возникновения боли.
Космос