Экономика
РБКСилуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
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Общество
Погода в Москве обновила очередной рекорд тепла
Температура воздуха в Москве в пятницу установила новый рекорд для 21 февраля и может стать рекордной в целом для февраля за всю историю метеонаблюдений, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Транспорт
С апреля поезда в Крым начнут курсировать еще из трех городов
Происшествия
Суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта в Керчи подростков
Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщается на сайте суда.
Технологии
Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию
Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.
Политика
Кремль объяснил слова Путина о «растаскивании» России и Украины
"Путин имел в виду круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в нынешнем плачевном состоянии", - сказал представитель Кремля, отметив, что предпочел бы не называть "эти страны конкретно", передает "Газета.ru".
Политика
СВР: Болгария стала эпицентром антироссийской кампании спецслужб США
Спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с РФ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Политика
Путин ответил на вопрос о сериале «Слуга народа»
Владимир Путин рассказал, что не смотрел сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли.
Общество
Совфед предложил ввести штрафы за борщевик для всех россиян
Совет Федерации предложил дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) нормой о взимании штрафов за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другими вредными растениями на личных дачных и приусадебных участках.
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые кардинально сменила образ
Анна побывала в салоне, где мастер сделал ей новую причёску с чёлкой. Артистка призналась, что это первая чёлка в её жизни.
Шоу-бизнес
Экс-участник «Дома-2» Венцеслав Венгржановский женится
Венцеслав сделал Дарье предложение как в романтических кинолентах, встав на одно колено и вручив ей кольцо.
Политика
В МИД отреагировали на украинские протесты из-за эвакуации из Китая
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали протесты на Украине в связи с эвакуацией из Китая украинцев в связи с эпидемией нового типа коронавируса COVID-2019.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Футбол
Московское «Динамо» разгромило минское «Динамо»
Общество
Социальные пенсии проиндексируют 1 апреля на 6,1%
С 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%, — сообщил Котяков.
Гаджеты
Внешний SSD Team Group PD1000 оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen 2
Устройство размерами 107 x 40 x 10,9 мм весит 75 г. Оно оснащено интерфейсом USB 3.2 Gen2, что позволяет получить скорости чтения и записи до 1000 МБ/с и 900 МБ/с соответственно.
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
Армия и оружие
Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
Политика
Песков прокомментировал расследование убийства Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
Политика
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Армия и оружие
В Кремле оценили вероятность столкновения России и Турции в Идлибе
О худших сценариях в Кремле говорить не хотели бы, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что террористы, которые атакуют сирийскую армию, должны быть нейтрализованы.
Общество
Автограф Путина продан за 340 тысяч рублей
Письмо с личным автографом российского президента Владимира Путина продано на аукционе в России за 340 тысяч рублей.
Общество
«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты
Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл» изучил транспортные расходы на командировки 22 федеральных министерств за 2018 год.
Игры
На Tokyo Game Show 2020 покажут PlayStation 5 и Xbox Series X
Организаторы Tokyo Game Show 2020 объявили, что на выставке покажут консоли следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом сообщил портал Twinfinite.
Здоровье
Врачам могут разрешить ставить диагнозы и лечить дистанционно
По действующему с 1 января 2018 г. закону в России можно проводить медицинские консультации онлайн, но ставить предварительные диагнозы и назначать лечение дистанционно пока запрещено.
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
Единоборства
UFC представил постер к бою Нурмагомедова с Фергюсоном
Центральным событием вечера в Бруклине 18 апреля станет поединок российского бойца Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.