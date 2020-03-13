Экономика

RT на русскомRT на русскомСилуанов не согласился с прогнозами Кудрина по экономике России

Министр финансов Антон Силуанов не согласился с мнением председателя Счётной палаты Алексея Кудрина, который допустил рецессию в экономике России в 2020 году.
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Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике в 2020 году

Министр финансов Антон Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике России в текущем году. "Нет, у нас другие оценки", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, согласен ли он с соответствующим мнением.
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