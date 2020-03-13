Экономика
КоммерсантъСилуанов не согласился с прогнозом Кудрина по спаду экономики РФ
Рецессии в экономике России из-за низких цен на нефть не будет, считает Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя прогноз главы Счетной палаты Алексея Кудрина. По его мнению, напомним, рост экономики в этом году при текущих макроэкономических показателях будет ближе к нулю.
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Министр финансов Антон Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике России в текущем году. "Нет, у нас другие оценки", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, согласен ли он с соответствующим мнением.РИА Новости09:31
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