Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСилуанов не согласился с прогнозом Кудрина по спаду экономики РФ

Рецессии в экономике России из-за низких цен на нефть не будет, считает Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя прогноз главы Счетной палаты Алексея Кудрина. По его мнению, напомним, рост экономики в этом году при текущих макроэкономических показателях будет ближе к нулю.
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с чего всё началось

Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике в 2020 году

Министр финансов Антон Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике России в текущем году. "Нет, у нас другие оценки", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, согласен ли он с соответствующим мнением.
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