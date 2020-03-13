Экономика
КоммерсантъСилуанов не согласился с прогнозом Кудрина по спаду экономики РФ
Рецессии в экономике России из-за низких цен на нефть не будет, считает Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя прогноз главы Счетной палаты Алексея Кудрина. По его мнению, напомним, рост экономики в этом году при текущих макроэкономических показателях будет ближе к нулю.
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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин накануне заявил, что в случае сохранения нефтяных цен на уровне около 35 долларов за баррель рост российской экономики в этом году может оказаться близким к нулю и будут риски даже спада.РИА Новости09:31
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