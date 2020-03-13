Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСилуанов не согласился с прогнозом Кудрина по спаду экономики РФ

Рецессии в экономике России из-за низких цен на нефть не будет, считает Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя прогноз главы Счетной палаты Алексея Кудрина. По его мнению, напомним, рост экономики в этом году при текущих макроэкономических показателях будет ближе к нулю.
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с чего всё началось

Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике в 2020 году

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин накануне заявил, что в случае сохранения нефтяных цен на уровне около 35 долларов за баррель рост российской экономики в этом году может оказаться близким к нулю и будут риски даже спада.
РИА Новости09:31

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Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике в 2020 году

РИА Новости09:31

Силуанов не согласился с Кудриным относительно возможного спада экономики РФ в 2020 году

ТАСС09:34

Силуанов не согласился с мнением Кудрина о возможном замедлении экономики

РБК10:44

Силуанов не согласился с прогнозами Кудрина по экономике России

RT на русском09:48

Силуанов не согласился с прогнозом Кудрина по спаду экономики РФ

Коммерсантъ10:48

Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике в 2020 году

Известия10:02

Силуанов не согласился с прогнозом Кудрина об экономическом спаде в России в 2020 году

Газета.Ru09:56
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