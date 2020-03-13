Экономика
RT на русскомСилуанов не согласился с прогнозами Кудрина по экономике России
Министр финансов Антон Силуанов не согласился с мнением председателя Счётной палаты Алексея Кудрина, который допустил рецессию в экономике России в 2020 году.
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Министр финансов Антон Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике России в текущем году. "Нет, у нас другие оценки", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, согласен ли он с соответствующим мнением.РИА Новости09:31
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Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 250 человек
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Клип на песню "Uno" российской группы Little Big стал самым популярным среди конкурсных работ участников грядущего "Евровидения".
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Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отменить эстафетные гонки в рамках этапа Кубка мира в финском Контиолахти.
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Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Общество
В Ленобласти подтвержден первый случай заражения коронавирусом
В пятницу, 13 марта, в Ленобласти зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Инфекцию диагностировали у жительницы Кудрово.
Общество
На Кубани из-за угрозы коронавируса ограничат массовые мероприятия
По поручению губернатора Краснодарского края на Кубани введут запрет на проведение массовых мероприятий с большим количеством людей.
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Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
Общество
Россия ограничит авиасообщение со странами Европы
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Министр экономики ФРГ допустил национализацию компаний из-за вируса
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ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса
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Общество
Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»
Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
Экономика
Путин объяснил необходимость санации российских банков
Путин добавил, что Центральный банк проводил санации финансовых учреждений для того, что «миллионы граждан не пострадали, чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег немерено у населения и потом бы растворились куда-нибудь в Лондон, как обычно».
Авто
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В британской компании Land Rover намерены разработать и выпустить более компактную вариацию модели Defender.
Здоровье
Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
В больницах Москвы введены ограничения на посещение пациентов и объявлен карантин, это следует из постановления главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта (есть у РБК).
Политика
Фразу о двух президентских сроках с детского сайта Кремля не уберут
Автор поправки, Валентина Терешкова сказала, что о праве Владимира Путина вновь избираться на пост президента ее просили "простые люди", - отмечает newsru.com.
Интернет
«Лаборатория Касперского» сообщила о новых зловредах, крадущих cookie-файлы на устройствах с Android
Специалисты из «Лаборатории Касперского», работающей в сфере информационной безопасности, выявили две новые вредоносные программы, которые, действуя в паре, могут красть cookie-файлы, хранящиеся в мобильных версиях браузеров и приложениях социальных сетей.
Происшествия
В Ингушетии подтвердили гибель человека при перестрелке
Магас, 13 марта 2020, 21:23 — REGNUM Один человек погиб, ещё двое пострадали и один похищен в результате перестрелки в одном из сёл Ингушетии.
Здоровье
Конец пандемии коронавируса спрогнозировали к июлю
Шестопалов считает, что распространение коронавируса затихнет к июню-июлю. В Китае пик эпидемии пройден еще 2 февраля.
Общество
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В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Энергетика
Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Здоровье
В Екатеринбурге две недели не могут взять анализ на коронавирус у женщины с пневмонией
Жительница Екатеринбурга Елена Бобкова вторую неделю не может добиться, чтобы у ее дочери - 25-летней Елизаветы Ждановой - взяли анализ на коронавирус COVID-19, хотя она действует четко по рекомендованной чиновниками инструкции.
Политика
Весенняя сессия ПАСЕ отменена из-за коронавируса
«Весенняя сессия ПАСЕ, проведение которой планировалось в Страсбурге с 20 по 24 апреля, отменена из-за вспышки коронавирусной инфекции в европейских странах», — приводит РИА Новости слова Слуцкого.
Политика
Президент Бразилии заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
Здоровье
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Общество
Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии
Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Футбол
Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию
Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.