Министр финансов Антон Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике России в текущем году. "Нет, у нас другие оценки", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, согласен ли он с соответствующим мнением.

с чего всё началось

Министр финансов Антон Силуанов не согласился с мнением председателя Счётной палаты Алексея Кудрина, который допустил рецессию в экономике России в 2020 году.

Силуанов не согласился с прогнозами Кудрина по экономике России

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