КоммерсантъСилуанов: нерезидентам не разрешат выводить деньги, пока не разморозят резервы ЦБЗапрет на вывод средств нерезидентов из России сохранится, пока международные резервы будут заморожены.КоммерсантъЗападные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы.РИА НовостиСилуанов ранее заявил, что санкции лишили Россию доступа к $300 млрд своих резервов.ИнтерфаксЦБ ввел запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими валюты из российской финансовой системы.Smotrim.ruЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаRuposters.ruDP.RUПрофильНациональная служба новостейReadovka NewsРБКFrank MediaПодробнее о событииМинфин связал снятие запрета на вывод инвестиций с разморозкой активов ЦБРБКвчера в 10:22Силуанов: запрет на вывоз инвестиций отменят после снятия санкцийURA.Ruвчера в 08:47Силуанов: нерезидентам не разрешат выводить деньги, пока не разморозят резервы ЦБКоммерсантъвчера в 09:45Силуанов: запрет на вывоз капитала сохранится до снятия санкций и разморозки резервовРИА Новостивчера в 09:23РФ не позволит выводить средства нерезидентов, пока заморожены ее международные резервыИнтерфаксвчера в 08:59Силуанов заявил, что Россия снимет запрет на вывоз капитала после отмены санкций и разморозки ее активовКомсомольская правдавчера в 09:53Заморозка средств нерезидентов в РФ сохранится, пока будут заморожены российские резервы, сообщил СилуановFinam.Ruвчера в 08:39Показать ещёОценить132Поделиться