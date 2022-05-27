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Силуанов: нерезидентам не разрешат выводить деньги, пока не разморозят резервы ЦБ

Запрет на вывод средств нерезидентов из России сохранится, пока международные резервы будут заморожены.
Коммерсантъ
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы.
РИА Новости
Силуанов ранее заявил, что санкции лишили Россию доступа к $300 млрд своих резервов.
Интерфакс
ЦБ ввел запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими валюты из российской финансовой системы.
Smotrim.ru

Подробнее о событии

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Силуанов: нерезидентам не разрешат выводить деньги, пока не разморозят резервы ЦБ
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